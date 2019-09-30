У неділю, 29 вересня, у будинку культури ім. К.Рубчакової відбулась зустріч міського голови Чорткова Володимира Шматька із громадою міста щодо двох основних питань: нової ціни на воду та каналізацію, організацію вивезення твердих побутових відходів.

Зала будинку культури була вщент заповнена містянами, а онлайн-трансляцію у Facebook переглянуло більше тисячі людей. Чортківська міська рада інформує про одну з частин кількагодинного діалогу, а саме про організацію вивезення ТПВ.

Отже, яка у Чорткові зараз ситуація зі сміттям?

У червні 2017 року у Чорткові відбулась направду історична подія – вперше в історії міста сміття почали вивозити за межі Чорткова, а не захоронювати на місцевому сміттєзвалищі. Приватне підприємство «Катруб» виявилось єдиним претендентом на конкурсі, тож договір про надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів уклали саме з ними. Паралельно протягом цих трьох років вдалось повністю рекультивувати чортківське сміттєзвалище.

Втім, все раптово кардинально змінилось наприкінці березня цього року. Сміттєзвалище у селі Плебанівка, що поблизу Теребовлі, на котре вивозили чортківське сміття, декілька раз підпалювали. Місцеві мешканці дізнались, що на їхнє сміттєзвалище привозять відходи не лише із сусідньої Теребовлі, але й відносно далекого Чорткова. Це й стало причиною страйку та перекриття дороги.

Тристоронні перемовини між Чортківською міською радою, ПП «Катруб» та мешканцями Плебанівки тривали декілька місяців, втім успіхом не увінчались. Плебанівське сміттєзвалище стало недоступним для Чорткова. А оскільки ПП «Катруб» мав на руках діючий договір із міськрадою, то вони і надалі протягом кількох місяців продовжували свою роботу та забирали сміття із контейнерів, а вивозити почали на місцеве сміттєзвалище у Чорткові.

Договір із ПП «Катруб» завершувався 2 вересня, тож напередодні міська рада оголосили конкурс в пошуках нової організації, котра би вивозила сміття за межі міста. Втім, заявку подало лише КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств» (комунгосп). Тож вихід залишився один – заключати договір із ними та вивозити сміття силами власного комунального підприємства. Тепер кожному мешканцю міста потрібно підписати новий договір на вивезення сміття із «Чортківським КПП» (за адресою – вул. Гончара, 21, або у відділі ЖКГ та благоустрою міської ради (нульовий поверх). Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та будинкову книгу.

На засіданні виконкому було затверджено новий тариф на вивезення сміття з однієї особи в місяць:

– в багатоповерховому будинку: було – 18,92 грн, стало – 18,74 грн;

– в приватному секторі (де неможливо впровадити систему індивідуальних баків): було – 19,99 грн, становитиме – 19,84 грн.

Але не все так просто і легко, як здається на перший погляд. Проблема полягала у тому, що на балансі у «Чортківського ККП» не було сміттєвих контейнерів. А ті, що стояли у Чорткові раніше, належать ПП «Катруб». Орієнтовна вартість одного – більше сотні євро. Тож на засіданні 65-ї сесії міської ради депутатський корпус виділив 200 тис. грн на придбання великих контейнерів, які будуть встановлені поруч з багатоквартирними будинками.

Наступна проблема, з якою зіткнулось наше комунальне підприємство – відсутність сміттєвозів. І якщо один автомобіль таки вдалось лише дещо переобладнати і він вже придатний до використання, то інші доведеться придбати.

Також нагадаємо, що Чортків переходить на планово-подвірну систему збору сміття. Кожен власник приватного будинку повинен придбати індивідуальний сміттєвий контейнер. Бак знаходитиметься у вас на подвір’ї, а у день вивезення сміття ви повинні викотити його на дорогу. Така система вже давно успішно практикується у низці країн Європи. Купити контейнери можна в магазині «Молоток» (вул. В. Великого, 31А), «Все для дому» (вул. Ринок) чи замовити в Інтернеті. До слова, вартість одного сміттєвого бака об’ємом 120 л становить орієнтовно 700-1000 грн.

Оскільки придбати контейнер за таку суму можуть собі дозволити не всі, у рамках Програми «Поводження з ТВП на території м. Чорткова на 2018-2020 рр.» міська рада за кошти платників податків через систему державних закупівель «ProZorro» закупляє баки для пільгових категорій населення, а саме: інвалідам І та ІІ групи; сім’ям учасників війн; багатодітним та малозабезпеченим сім’ям; одиноким пенсіонерам. Аби претендувати на отримання бака, слід звернутись у відділ ЖКГ та благоустрою міської ради із відповідною заявою, а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, документ, що підтверджує інвалідність. Одинокі пенсіонери та малозабезпечені сім’ї повинні також надати акт про матеріально-побутові умови від депутата округу. Вже незабаром всі пільговики міста будуть забезпечені індивідуальними контейнерами.

Значною перевагою впровадження планово-подвірної системи є те, що люди платитимуть лише за той об’єм сміття, котрий вони реально продукують. Ви самі вирішуєте, як часто до вас повинен приїжджати сміттєвоз – два чи чотири рази у місяць. Якщо у вас забиратимуть сміття один раз у тиждень (об’єм контейнера – 120 л), то за місяць вам доведеться заплатити 62,52 грн (зі всього приватного будинку). Якщо ви продукуєте значно менше сміття і вам вистачатиме вивезення раз у два тижні, відповідно ціна становитиме 31,26 грн. Наразі ця система вже запрацювала в приватних секторах поруч з «Околицею» та біля парку культури та відпочинку ім. І. Франка.

На кожному подвір’ї багатоквартирного будинку також будуть контейнери для сміття. Вони повинні бути встановлені на спеціально обладнаних майданчиках. Щоб недобросовісні мешканці приватних секторів не викидали сміття в чужі контейнери, баки можна обладнати кодовими замками. Лише тоді, коли люди самостійно нестимуть відповідальність за облаштування майданчика для сміттєвих баків, за дотримання чистоти цієї ділянки, – можна буде розраховувати на бережне й охайне ставлення до майна та до теми сміття загалом.

Основне – це пам’ятати, що, перш за все, чистота нашого міста залежить від нас самих!