16:30 | 14.01.2020
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Афіша Тернополя 

У Тернополі стартував конкурс відеороликів “Будь на своєму місці”

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А ТИ НА СВОЄМУ МІСЦІ?

У Тернополі організовують конкурс відеороликів

Громадська організація “АТОМ” та Кафедра маркетингу ТНЕУ оголошують конкурс відеороликів на тему вибору професії.

Для кого? Для учнів учнів 9-11 класів та студентів УкраїниПереможці отримають грошові призи та цінні подарунки.

Теми відеороликів:

1.“Змінити професію ніколи не пізно!”

  1. Професії майбутнього;
  2. Роблю те, що люблю;
  3. Моє життя – мій професійний вибір;
  4. Мій погляд на професійне майбутнє.

Призовий фонд:

  • 1 місце – 1000 грн.
  • 2 місце – 500 грн.
  • 3 місце – 300 грн.
  • Bluetooth гарнітура;
  • Фотосесія у студії “Dzerkalo” з послугами фотографа;
  • Сертифікати  на використання  фотостудії “Dzerkalo”;
  • Сертифікати на товари для спорту та активного відпочинку від магазину “Спортивна панда”

Окремо визначатиметься переможець за кількістю глядацьких симпатій в Інстаграмі.

 

Як зазначає голова ГО “АТОМ” Ірина Яремчук, прийом відеороликів триває до 17 лютого, визначення переможців – до 20 лютого 2020 року. Роботи необхідно завантажити на свій профіль в Інстаграмі з хештегом #Будь на своєму місці і відмітити go.atom.te та marketingtneu, підписатись на вказані сторінки, а також  заповнити заявку в гугл-формі  shorturl.at/hyDSX.  До участі запрошуються одноосібні учасники та команди.

 

Вимоги до відеороликів:

  • максимальна тривалість – 1 хвилина;
  • відеоролик може бути відзнятий будь-якою доступною технікою;
  • можна і треба користуватися спеціальними програми та інструментами;
  • учасники самі визначають формат відеоролика (відео-кліп, репортаж, інтерв’ю тощо).



Контактні телефони координаторів конкурсу: Марта – 098 122 5325, Тетяна Михайлівна – 0961560900

 

Спробуй себе у створенні відеоконтенту!

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