У Тернополі стартував конкурс відеороликів “Будь на своєму місці”
А ТИ НА СВОЄМУ МІСЦІ?
У Тернополі організовують конкурс відеороликів
Громадська організація “АТОМ” та Кафедра маркетингу ТНЕУ оголошують конкурс відеороликів на тему вибору професії.
Для кого? Для учнів учнів 9-11 класів та студентів УкраїниПереможці отримають грошові призи та цінні подарунки.
Теми відеороликів:
1.“Змінити професію ніколи не пізно!”
- Професії майбутнього;
- Роблю те, що люблю;
- Моє життя – мій професійний вибір;
- Мій погляд на професійне майбутнє.
Призовий фонд:
- 1 місце – 1000 грн.
- 2 місце – 500 грн.
- 3 місце – 300 грн.
- Bluetooth гарнітура;
- Фотосесія у студії “Dzerkalo” з послугами фотографа;
- Сертифікати на використання фотостудії “Dzerkalo”;
- Сертифікати на товари для спорту та активного відпочинку від магазину “Спортивна панда”
Окремо визначатиметься переможець за кількістю глядацьких симпатій в Інстаграмі.
Як зазначає голова ГО “АТОМ” Ірина Яремчук, прийом відеороликів триває до 17 лютого, визначення переможців – до 20 лютого 2020 року. Роботи необхідно завантажити на свій профіль в Інстаграмі з хештегом #Будь на своєму місці і відмітити go.atom.te та marketingtneu, підписатись на вказані сторінки, а також заповнити заявку в гугл-формі shorturl.at/hyDSX. До участі запрошуються одноосібні учасники та команди.
Вимоги до відеороликів:
- максимальна тривалість – 1 хвилина;
- відеоролик може бути відзнятий будь-якою доступною технікою;
- можна і треба користуватися спеціальними програми та інструментами;
- учасники самі визначають формат відеоролика (відео-кліп, репортаж, інтерв’ю тощо).
Контактні телефони координаторів конкурсу: Марта – 098 122 5325, Тетяна Михайлівна – 0961560900
Спробуй себе у створенні відеоконтенту!