У Тернополі стартував конкурс відеороликів “Будь на своєму місці”

А ТИ НА СВОЄМУ МІСЦІ?

У Тернополі організовують конкурс відеороликів

Громадська організація “АТОМ” та Кафедра маркетингу ТНЕУ оголошують конкурс відеороликів на тему вибору професії.

Для кого? Для учнів учнів 9-11 класів та студентів УкраїниПереможці отримають грошові призи та цінні подарунки.

Теми відеороликів:

1.“Змінити професію ніколи не пізно!”

Професії майбутнього; Роблю те, що люблю; Моє життя – мій професійний вибір; Мій погляд на професійне майбутнє.

Призовий фонд:

1 місце – 1000 грн.

2 місце – 500 грн.

3 місце – 300 грн.

Bluetooth гарнітура;

Фотосесія у студії “Dzerkalo” з послугами фотографа;

Сертифікати на використання фотостудії “Dzerkalo”;

Сертифікати на товари для спорту та активного відпочинку від магазину “Спортивна панда”

Окремо визначатиметься переможець за кількістю глядацьких симпатій в Інстаграмі.

Як зазначає голова ГО “АТОМ” Ірина Яремчук, прийом відеороликів триває до 17 лютого, визначення переможців – до 20 лютого 2020 року. Роботи необхідно завантажити на свій профіль в Інстаграмі з хештегом #Будь на своєму місці і відмітити go.atom.te та marketingtneu, підписатись на вказані сторінки, а також заповнити заявку в гугл-формі shorturl.at/hyDSX. До участі запрошуються одноосібні учасники та команди.

Вимоги до відеороликів:

максимальна тривалість – 1 хвилина;

відеоролик може бути відзнятий будь-якою доступною технікою;

можна і треба користуватися спеціальними програми та інструментами;

учасники самі визначають формат відеоролика (відео-кліп, репортаж, інтерв’ю тощо).







Контактні телефони координаторів конкурсу: Марта – 098 122 5325, Тетяна Михайлівна – 0961560900

Спробуй себе у створенні відеоконтенту!