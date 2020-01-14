Петро Ландяк запровадив оригінальні «штрафи» за спізнення працівників

Відомий підприємець з Тернополя Петро Ландяк запровадив оригінальні «штрафи» – за спізнення на роботу працівник має заколядувати або заспівати українську пісню.

Про це пан Ландяк написав на своїй сторінці у Facebook.

«Декілька наших працівників офісу сьогодні спізнились на дві-три хвилини на роботу. Я запропонував їм ЗАКОЛЯДУВАТИ! Сприйняли. Колядували, а я – з ними. Надалі прийняли рішення, якщо хтось ще запізниться в Різдвяний час – то колядує, а в післясвятковий період – буде виконувати українські пісні», – поділився рецептом підвищення трудової дисципліни підприємець.

До речі – одну й туж пісню, у випадку повторного запізнення на роботу, виконувати не можна!

«Таким чином і будемо розвивати українську культуру та фольклор», – резюмує Петро Ландяк.