Чоловік, причетний до смертельної ДТП на Тернопільщині, перебуває в міжнародному розшуку

У міжнародному розшуку перебуває житель Тернопільського району – Будій Арсен Юрійович, 1996 року народження. Чоловік причетний до дорожньо-транспортної пригоди в якій загинули люди.

11 грудня на автодорозі «Обхід м. Тернополя» поблизу с. В.Глибочок Арсен Будій, керуючи автомобілем Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в рейсовий автобус.

В результаті удару одна жінка загинула, а семеро з травмами потрапили до лікарні.

Змоги доправити підозрюваного в суд для обрання міри запобіжного заходу поліцейські не мали, оскільки водія іномарки госпіталізували до реанімаційного відділення. Медики заявили, що чоловік у важкому стані і залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя. Надали лікарі і довідку про те, що стан хворого не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи слідчого ізолятора.

Проте 15 грудня підозрюваний в супроводі родичів покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.

Оперативники з’ясували, що втікач перетнув Державний кордон в бік Республіки Польща. Ймовірно чоловік перебуває в Італії, оскільки має документи на проживання там.

Четвертого січня слідчі перекваліфікували раніше відкрите провадження на статтю 286 частина 3 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Причина – смерть ще однієї пасажирки з автобуса. Потерпіла також вилетіла з пасажирського транспорту, потрапила до лікарні з травмами та переломом хребта. Проте її врятувати не вдалося. Жінка померла 4 січня.

На сьогодні слідчі уже отримали ухвалу суду про обрання Будію Арсену запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Отримали слідчі і результати судово-медичної експертизи на стан алкогольного сп’яніння підозрюваного. Згідно її результатів, водій Dacia Logan вживав спиртне. У його крові виявили 2,5 проміле алкоголю.

Наразі готуються документи в інтерпол для проведення екстрадиції.



Деталі про місце перебування Будія Арсена Юрійовича можна повідомити в слідче управління ГУНП в Тернопільській області за телефонами: (067) 935-49-11 або (067) 494-82-03. Анонімність гарантується.

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