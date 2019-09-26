У ТНЕУ триватиме Міжнародна літня школа «Доповнена реальність»

Упродовж 30 вересня – 4 жовтня 2019 року на базі Тернопільського національного економічного університету триватиме робота учасників Міжнародної літньої школи «Доповнена реальність» за участю команд з Берлінського університету прикладних наук, Одеського національного політехнічного університету, Національного університету «Запорізька політехніка».

Роботу школи організовують співробітники кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління ТНЕУ. Заняття проводитимуть німецькі фахівці. Серед членів проектних команд – німецькі та українські студенти, зокрема, спеціальності «Комп’ютерні науки» ФКІТ.