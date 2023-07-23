росія «закидала» Одесу ракетами
Наслідки нічного ракетного удару рф на Одесу просто доводять до сліз.
Це наймасштабніший удар росіян по історичному центру Одеси з початку великої війни, – місцева влада.
росія жорстоко знищує не просто пам’ятки архітектури, а зосередження духу колоритного міста з багатостолітньою історією.
Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані. Серед них 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-ти річних.
Вдарили ~ 5 видами ракет: «Калібри», «Онікси», Х-22, «Іскандер-К», «Іскандер-М»..
Зафіксовані влучання по 6 будинках, 2 пам’ятках архітектури — в тому числі у церкву, портовій інфраструктурі.
Вся Україна нині з Одесою. Тримаємося єдиним фронтом проти російського зла