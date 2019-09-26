У Тернополі загинув чоловік, зачепивши автомобілем високовольтну лінію

Вчора, 25 версеня, у Тернополі поблизу садового товариства «Тернопільське» під час проведення господарських робіт загинув 42-річний чоловік.

Працівник приватної фірми на автомобілі «КАМАЗ-5320» зачепив бортом високовольтну лінію, внаслідок чого виникла пожежа автомобіля, а сам водій отримав ураження електричним струмом та загинув на місці події.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, на даному відрізку дороги тривали дорожні роботи, а водій вантажівки «Камаз» здійснював розгрузку землі та кузовом зачепив високовольтну лінію.

Внаслідок пожежі знищено: задні колеса автомобіля.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління, після відключення електропостачання на лінії.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють усі обставини.