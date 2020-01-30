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Як відзначать 175-ліття Івана Пулюя у Тернопільському технічному університеті

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ПРОГРАМА
святкових заходів з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження видатного українського вченого, громадського та культурного діяча Івана Пулюя

3 лютого 2020 року

8.15 — Поминальна Божественна Літургія в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного, 14).

9.15 — Покладання квітів до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада», яке заснував Іван Пулюй (вул. Листопадова, 2).

Урочистості у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

10.00 — Церемоніал покладання квітів до погруддя Івана Пулюя (фоє навч.корп.№1).

  • Виступ ректора ТНТУ.
  • Покладання квітів до погруддя І.Пулюя.
  • Виступи керівників області й міста, державних та громадських організацій.

11.00 — Урочиста академія (ауд. 79, навч. корп. №2).

  • Ясній П.В., ректор ТНТУ. Вітальне слово.
  • Пляцко Р.М., вчений секретар НТШ. «Іван Пулюй — повернення».
  • Шендеровський В.А., професор Інституту фізики НАН України. «Публікації Івана Пулюя — джерело сучасної української геополітики».
  • Збожна О.М., дійсний член НТШ. «Іван Пулюй: «Лампаду одні другим передадуть».
  • Презентація книг про Івана Пулюя.

14.00 — Відвідини музею І. Пулюя (навч.корп. № 2, ауд.36).

Оргкомітет.
Додаткова інформація за тел. (0352)51 97 03

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