Як відзначать 175-ліття Івана Пулюя у Тернопільському технічному університеті

ПРОГРАМА

святкових заходів з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження видатного українського вченого, громадського та культурного діяча Івана Пулюя

3 лютого 2020 року

8.15 — Поминальна Божественна Літургія в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного, 14). 9.15 — Покладання квітів до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада», яке заснував Іван Пулюй (вул. Листопадова, 2). Урочистості у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 10.00 — Церемоніал покладання квітів до погруддя Івана Пулюя (фоє навч.корп.№1). Виступ ректора ТНТУ.

Покладання квітів до погруддя І.Пулюя.

Виступи керівників області й міста, державних та громадських організацій.

11.00 — Урочиста академія (ауд. 79, навч. корп. №2).

Ясній П.В., ректор ТНТУ. Вітальне слово.

Пляцко Р.М., вчений секретар НТШ. «Іван Пулюй — повернення».

Шендеровський В.А., професор Інституту фізики НАН України. «Публікації Івана Пулюя — джерело сучасної української геополітики».

Збожна О.М., дійсний член НТШ. «Іван Пулюй: «Лампаду одні другим передадуть».

Презентація книг про Івана Пулюя.

14.00 — Відвідини музею І. Пулюя (навч.корп. № 2, ауд.36).

Оргкомітет.

Додаткова інформація за тел. (0352)51 97 03