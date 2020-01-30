Що повинні знати тернополяни про оплату за природній газ у 2020 році?

З першого січня споживачі отримуватимуть дві квитанції

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. Від січня 2020 року цим рішенням НКРЕКП з рахунків за газ вилучена плата за доставку газу. Це означає, що відтепер оператори газорозподільних виставляють вартість розподілу газу в окремій платіжці. Тобто за спожитий газ, як товар, і за його доставку (розподіл) доведеться платити окремо. Відтак вже з першого січня тернополяни отримуватимуть дві квитанції – за спожитий газ та за транспортування газу. Оплата послуги з розподілу природного газу споживачами проводиться на рахунок ПрАТ «Тернопільміськгаз».

У січні – ще нижча ціна на газ

Як розповідає Віталій Бобрівець, у січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 4,65 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу.

В січні 2020 року ціна для потреб побутових споживачів (населення) та релігійних організацій становить 5868,49 грн. за 1 тис.куб.м. з ПДВ, без врахування послуг розподілу газу.

Учасникам програми «Газовий депозит» проведуть перерахунки

20 серпня 2019 року НАК «Нафтогаз України» повідомив про запуск на ринку природного газу України нового продукту «Газовий депозит», який передбачав можливість побутових споживачів (населення) за умови 100% передплати вартості газу, придбати його за зниженою ціною. У зв’язку із рішенням щодо зниження ціни на природний газ у січні (вона на 15% нижча, ніж планувалося на січень 2020 у грудні 2019), клієнтам, що скористалися «Газовим депозитом» проведуть перерахунки. Це означає, що наші клієнти знову отримають платіжки за місяць, а переплату ми зможемо повернути їм після завершення опалювального сезону.

Компанія «Газпостач»