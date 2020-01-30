Автомобільний кран та автогрейдер отримали тернопільські рятувальники від уряду Китаю

Матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилась сучасною спеціальною технікою, вартістю понад 6 мільйонів гривень.

Автомобільний кран ZOOMLION Truck Crane ZLJ5390JQZ35H та автогрейдер SHANTUI SG21A-3 Управління ДСНС України у Тернопільській області отримало від Уряду Китайської Народної Республіки. Це стало можливим завдяки угодам про техніко-економічне співробітництво, укладеним між урядами України та КНР.

29 січня спецмашини передано на озброєння аварійно-рятувального загону спеціального призначення для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Водії-рятувальники цього підрозділу, які обслуговуватимуть дану техніку заздалегідь пройшли спеціальне практичне навчання під наглядом фахівців Китайської Народної Республіки та отримали сертифікати на її використання.