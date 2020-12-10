Завтра на Театральному майдані Тернополя запрацює «Файне зимове містечко 2021»

У період Новорічно-Різдвяних свят в Тернополі традиційно функціонуватиме «Файне зимове містечко 2021». Відкриття святкової локації відбудеться 11 грудня 2020 року.

На відміну від «Файного зимового містечка 2020», цього сезону через карантинні обмеження святкових розваг на Театральному майдані буде значно менше.

Поруч з новорічною ялинкою і Різдвяною шопкою працюватимуть, зокрема, дитячі атракціони та ковзанка під відкритим небом.

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбудеться 18 грудня.

У зв’язку із поширенням інфекції COVID- 19, проведення масових гулянь на Театральному майдані, що передбачають велике скупчення людей, буде обмежено.