Лановецьку районну лікарню нарешті передано у комунальну власність

Районну лікарню передано у комунальну власність Лановецької міської ради.

Неодноразово Лановецька міська рада зверталася до районної ради щодо передачі майна із спільної власності територіальних громад сіл та міста Лановецького району у комунальну власність громади. Після кількох місяців обговорень та дискусій вчора на сесії районної ради ухвалили рішення щодо цього питання.

Відтепер об’єкти освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, в тому числі КНП «Лановецька центральна районна лікарня», передані у комунальну власність громади. Окрім цього, об’єкти, які розташовані на території с. Снігурівка та с. Чайчинці, передано до комунальної власності Борсуківської сільської ради, на території с. Шили та с. Карначівка – до Збаразької міської ради.