Завтра небайдужі тернополяни прибиратимуть парк Національного відродження. Долучайтеся!

Завтра о 14:00 біля парку Національного відродження зберуться до 15 людей, які очистять його територію. Більшість із них – це працівники компанії “Opti”, що зголосилися долучитися до акції.

З 2015 року існує громадська організація “Let’s do it Ukraine”, що проводить всеукраїнські прибирання. Цьогорічне прибиранння залучило низку урядових інституцій та приватних підприємців. Прибирання є аполітичними та нерелігійними, а тому не залучає політиків на прибирання, так як проти їхнього піару, особливо зараз у час місцевих виборів.

Акція “Всесвітній день прибирання” організовується міжнародним рухом “Let’s do it World”. У третю суботу вересня люди виходять і прибирають території від сміття. Вперше вона була проведена в Естонії у 2009 році. До сьогодні вона охоплює 180 країн та мільйони волонтерів.