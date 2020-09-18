Тернопіль – помаранчевий, Бережани – червоні, – на Тернопільщині оновлено рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 18 вересня, було затверджено рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Новий розподіл набуде чинності з 00:00 21 вересня 2020 року.

Червоний» рівень встановлено в Тернопільській області – у м. Бережани та у Заліщіцькому, Збаразькому, Тернопільському районах.

«Помаранчевий» рівень запроваджено в Тернопільській області – у м. Тернополі, Кременці, Чорткові та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Чортівському, Шумському районах.

Нагадаємо, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.