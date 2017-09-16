Зірки бодібілдингу зберуться у Тернополі на INTERNATIONAL TERNOPIL CUP

15 жовтня, о 16:00 у тернопільському палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса розпочнеться безпрецедентна для Файного Міста подія – «International Ternopil Cup» з бодібілдингу.

Вид спорту, про який пересічний українець знає хіба те, що ним колись займався і був титулованим спортсменом зірковий кіноактор, а нині губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер.

На ці змагання людей, котрі важкою працею і неухильним дотриманням режиму перетворили свої тіла на гору м’язів, з’їдуться титуловані культуристи з України та різних куточків Європи, зокрема Іспанії, Польщі, Чехії, Італії. Серед титулованих українців особливу увагу варто звернути на абсолютного чемпіона «Olympia Amateur-2017» Кирила Худаєва з Харкова, чинного абсолютного чемпіона Європи Володимира Бірука з Луцька та чемпіона Європи і фіналіста чемпіонату світу-2016 Адама Козиру зі Славути на Хмельниччині.

Власне, завітавши на турнір і не пошкодувавши кількох годин вільного часу, тернополяни зможуть зрозуміти, що таке бодібілдинг і з чим його їдять. А любителі цього виду спорту матимуть змогу визначити орієнтири, над чим і як їм треба працювати далі. Бо подивитися буде на кого.

Топ-гостем «International Ternopil Cup» має стати німецький культурист Денніс Вольф. 39-річний спортсмен був переможцем «Arnold Classic» серед професіоналів і посідав третє місце на «Mr. Olympia», найпрестижніших змагань з бодибілдингу. Денніс проведе у Тернополі семінар, після якого серед учасників буде проведений розіграш можливості взяти участь у тренуванні під керівництвом Вольфа. Іншим хедлайнером тернопільських змагань має стати 28-річний чех Мілан Шадек, один з найсильніших європейських бодібілдерів сучасності. Мілан у Тернополі теж проведе семінар, а під час змагань на помості «Березілю» влаштує гостьове позування, своєрідний показовий виступ, який не буде оцінюватися суддями.

Ідея проведення «International Ternopil Cup» виникла в Олега Кривого, культуриста з Тернополя, котрий торік став переможцем «Arnold Classic Amateur» в американському Колумбусі, штат Оґайо. Щоб отримати право на проведення змагань такого ґатунку, Олегові разом з однодумцями довелося для початку створити обласну Федерацію бодбілдингу. Важко повірити, але досі тернопільські культуристи змушені були виступати на всеукраїнському рівні, представляючи Львівщину. Власне, Олег Кривий і став першим очільником Федерації бодібілдингу Тернопілля. Допомагають йому двоє віце-президентів – Віталій Смовж і Дмитро Горячий.

– Призовий фонд «International Ternopil Cup» складе десять тисяч доларів, – каже пан Смовж. – Грошові винагороди отримають перші десять спортсменів підсумкового протоколу. Чемпіон збагатиться на три тисячі, другий призер – на дві, третій – на півтори. Далі – по спадній. Крім того, забезпечуємо всім учасникам проживання в готелі «Авалон», харчування, а іноземцям – переїзд зі львівського летовища в Тернопіль. Також подбали ми й про якісні освітлення й звук у «Березілі». Музичний центр «Бастер» обіцяє, що сцена на змаганнях буде не гіршою, ніж на «Mr. Olympia». Загалом труднощів чимало, але, на щастя, маємо партнерів, які пішли на зустріч, посприявши морально і матеріально. Мова найперше про народного депутата України Михайла Головка, мера міста Сергія Надала, ще одного нардепа, а в минулому титулованого бодібілдера Ігора Побера.

Квитки на «International Ternopil Cup» можна придбати в Універмазі міста Тернополя, сайті Concert.ua і спортзалі «Колізей». Їхня вартість – 350 гривень. ‎