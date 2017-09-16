Висококласне господарство, дієву кооперацію та продукт побачили члени аграрного Комітету ВРУ на Бучаччині

Висококласне господарство, дієву кооперацію та продукт, за яким стають у чергу європейські ринки побачили члени аграрного Комітету ВРУ на Бучаччині.

У тому, що українські аграрії ведуть свій бізнес за європейськими стандартами, переконалися члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ. 13 вересня делегація з Києва побувала на підприємствах Петра Івановича Гадза, поспілкувалася з працівниками та оцінила якість продукту.

Народні обранці, очільники області і району побували у молочному кооперативі «Бучачекопродукт» та молочно-тваринницькому комплексі ТОВ «Бучачагрохлібпром». Провів детальну екскурсію комплексом та розповів про повний цикл утримання корів і телят – директор по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк.

– Комфорт, тиша, цілодобовий відеонагляд – це три складові успішного і здорового приплоду. Тут також знаходяться інкубатори для новонароджених телят, які перебувають у них 1-2 доби. За такої прохолодної погоди як сьогодні – вмикаються інфрачервоні лампи для обігріву та обсушки тварини. Після цих днів, телят переводять у наступних блок, – розповів Борис Володимирович.

– 10 років тому був на екскурсії у Лейпцігу і відвідав ферму німця, де побачив такий «дитячий садочок» для телят, – додав Петро Гадз. – Я його сфотографував, приїхав додому я сказав своїм хлопцям, що воно мусить бути так. Через 5 років цей німець приїхав до мене, походив, подивився і сказав, що це його проект, але зроблений ще краще.

Як розповів Петро Гадз, на сьогодні норма видою у корів становить 32 літри в добу, деякі дають до 44 літрів. Все це є результатом постійного догляду як за здоров’ям тварин, так і умовами, в яких вони перебувають. Підприємство налічує 8 тисяч голів рогатої худоби, які щодня дають 175 тонн молока. Перевірити якість продукту змогли самі гості, яких почастували молоком.

Після відвідин об’єкту, члени Комітету відвідали і родину Парубочих, яка повернулася з-за кордону, де довгий час перебували на заробітках. Чоловік та дружина вирішили розпочати сімейне господарство і за підтримки кооперативу, сьогодні мають 7 корів, які дають близько 140 літрів молока. Сьогодні родина Парубочих має можливість заробляти тільки на молоці близько 25 гривень щомісяця.

– Ми увійшли в кооператив «Бучацький екопродукт», який нам у всьому сприяє і допомагає. Разом з чоловіком працюємо тільки на нашому господарстві, на цьому заробляємо, з цього і живемо. До господарства залучаємо дітей, а син навіть пішов вчитися на ветеринара, – розповідає Любов Парубоча.

Оглянули гості яблуневий сад та холодильне обладнання фермерського господарства «Гадз». Петро Іванович провів екскурсію потужностями підприємства, показав камери зберігання плодів та сортувальну лінію. На території господарство вібулося і засідання комітету, де його члени обговорили нагальні проблеми галузі сільського господарства.

– За статистикою, в Україні в особистих селянських господарствах виробляється 97- 99% картоплі, 80% овочів, плодів і ягід, близько 80% молока і до 50% м’яса. І виробляється вона практично вручну, і, найголовніше – не має цивілізованих каналів збуту. Ми маємо зробити обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи противагою агрохолдингам і посередницьким структурам, які вже фактично монополізували ринки збуту аграрної продукції, – зазначив Вадим Івченко, заступник Голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

У своєму заключному слові Петро Іванович Гадз закликав членів комітету посприяти у розробці програми підтримки фермерів та створенні умов для кредитування під низькі відсотки і на довгий термін, як це практикують у Європі. За словами підприємця, аграрії, особливо у сфері садівництва, вкладають значні кошти у землю, місцеву інфраструктуру та створюють робочі місця. Усе це неможливо без державної підтримки.