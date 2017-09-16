У Хоросткові вперше за 20 років ремонтують центральну дорогу

«Ставимо перед собою завдання всебічно розвивати місто. Це ремонт доріг, будівництво очисних споруд, благоустрій міста, реконструкція освітніх закладів, об’єктів соціальної інфраструктури, підтримка талановитої молоді у різних сферах – це освіта, культура, спорт. Робимо усе, аби місто було привабливим» – каже міський голова Хоросткова Степан Гладун («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), який вже майже два роки займає цю посаду. Про головні пріоритети роботи і важливі проекти – далі у матеріалі.

– Ви вже зазначили про будівництво очисних споруд. На якій стадії цей проект?

– У 2016 році закінчили будівництво очисних споруд у Хоросткові і ввели їх в експлуатацію. На це з міського бюджету було виділено 400 тисяч гривень. Також 104 тис. грн було спрямовано на встановлення основної та резервної лінії електропередач для очисних споруд. Паралельно ведуться роботи щодо поліпшення водопостачання – у місті замінено 2 км. водопроводу. Додатково підключено до центрального водопроводу 350 приватних садиб.

– Що є пріоритетом з точки зору облаштування інфраструктури?

– Дороги – це основа розвитку інфраструктури і відповідно економіки нашої країни. Тому ведемо активну роботу у цьому напрямку. На 7 вулицях міста зроблено поточний ремонт – це Грушевського, на ремонт цієї вулиці з міського бюджету було виділено 200 тисяч грн., також вул. Шевченка, Коновальця, Кармелюка, О. Кобилянської, Торгової та Голосної. Триває капітальний ремонт центральної дороги міста по вул. Незалежності, протяжністю 1,2 км. Ця дорога не ремонтувалась більше 20 років. І наше завдання зараз зробити якісну дорогу, яка прослужить хоростківчанам багато років. Тому контролюємо хід робіт. Загальна товщина дорожнього покриття має становити 15 см. І має складатися з двох шарів крупнозернистого асфальтобетонного покриття, верхній шар – мілкозернистий. На даному етапі постелено нижній шар крупнозернистого асфальтобетону. Вже відремонтовано 300 метрів дороги, плануємо завершити до 15 вересня. Паралельно проводимо ремонт тротуарів – у 2016 році від універмагу до моста по вул. Незалежності відремонтували 300 м/п тротуару, встановлено бруківку.

У наступному матеріалі читайте про реконструкцію шкіл та дошкільних навчальних закладів у Хоросткові.

Проведені роботи:

– Закінчено будівництво та введено у експлуатацію очисні споруди у м. Хоросткові.

– Здійснено капітальний ремонт Будинку культури у центрі міста, який був закритий більше 20 років.

– Здійснено капітальний ремонт даху в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» м. Хоростків.

– Утеплено та оновлено фасад основного корпусу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів№2- ДНЗ» м. Хоростків.

– Відновлено роботу фонтану по вул. Івасюка (селище цукрового заводу), який не працював більше 25 років. Здійснюється реконструкція скверу Д. Макогона, біля фонтану. Встановлюється 1000 м² бруківки. Уже виконано 50 % роботи.

– Очищено 2 км. Річки Голодні стави в с. Карашинці.

– Замінено 2 км. водопроводу по місту.

– Додатково підключено до центрального водопроводу 350 приватних садиб.

– Закуплено три одиниці техніки для міста: грейдер, автовишка та мусоровозка.

– Зроблено поточний ремонт 7 комунальних вулиць міста: Грушевського, Шевченка, Коновальця, Кармелюка, Кобилянської, Торгової та Голосної.

– Розпочато капітальний ремонт центральної дороги міста по вул. Незалежності, протяжністю 1,2 км. На даному етапі зроблено 300 м. роботи планується завершити до 15 вересня. Дорога не ремонтувалась більше як 20 років.

– Відремонтовано 300 м/п тротуару (встановлено бруківку) від універмагу до моста по вул. Незалежності.