Чому закладає вуха і коли потрібно звертатись до ЛОРа?

Про що говорить закладеність у вухах

За уловлювання звуку відповідає барабанна перетинка – тонка мембрана, яка відокремлює зовнішній слуховий прохід від середнього вуха. Звукові хвилі змушують її вібрувати. За допомогою молоточка і інших слухових кісточок, розташованих в середньому вусі, перетинка передає вібрацію в равлик – складний орган внутрішнього вуха. У свою чергу, равлик перетворює механічні коливання в електричні сигнали, які по слуховому нерву надходять в мозок. Так ми чуємо.

Почуття закладеності виникає, коли щось заважає барабанній перетинці вібрувати. До цього можуть призвести різні чинники.

Чому закладає вуха

Ось кілька поширених причин:

Сторонній предмет у вусі. Іноді дрібний елемент (це може бути вата з косметичної палички, бруд, деталь від дитячої іграшки) перекриває зовнішній слуховий прохід. В результаті звукові коливання просто не доходять до барабанної перетинки або доходять ослабленими. Вода в вусі. Це той же сторонній предмет, тільки рідкий. Припустити, що в вухо потрапила вода, можна, якщо почуття закладеності виникло відразу після купання. Сірчана пробка . Вушна сірка захищає вуха від інфекцій і забруднень. Але іноді її виробляється занадто багато. Вона накопичується в слуховому проході і перекриває його, заважаючи звуковим коливанням досягти барабанної перетинки. До речі, сірка добре вбирає вологу і розбухає, тому пробка нерідко виникає після водних процедур. Інфекції зовнішнього слухового проходу (зовнішній отит). Вони часто виникають через воду, що потрапила в вухо: у вологому середовищі швидко розмножуються бактерії. Саме тому друга назва зовнішнього отиту – «вухо плавця». Втім, інфекція може проникати в слуховий прохід і через ранки, що з’явилися, наприклад, при чищенні вух пальцем або ватною паличкою. Отит супроводжується набряком, слуховий прохід звужується, і звуковим хвилям стає складніше досягти барабанної перетинки. Перепади тиску. Якщо тиск всередині вуха більший, ніж зовні, або навпаки, барабанна перетинка вигинається. У цьому напруженому стані їй складно вібрувати. Перепад тисків трапляється при посадці або зльоті літака, швидкому наборі висоти (наприклад, на ліфті або в горах), зануренні з аквалангом. Як тільки тиск всередині і зовні вуха вирівнюється, закладеність пропадає. Нежить. Тиск у вухах вирівнюється за допомогою так званої євстахієвої труби – порожнини, яка з’єднує середнє вухо з носоглоткою. При алергічному або простудному нежиті евстахієва труба забивається слизом. Через це вирівняти тиск стає складно, і вуха закладає навіть при погодних змінах. Запалення середнього вуха (середній отит). Найпоширеніша причина середнього отиту – лор-захворювання: ангіна, гайморит, ГРВІ, в тому числі грип. У таких випадках інфекції з носоглотки по євстахієвій трубі піднімаються до середнього вуха. Запалення може вражати і барабанну перетинку: вона набрякає і менш чутливо реагує на звукові коливання.

Якщо закладеність вух не проходить протягом 48 годин, або ж Ваш стан погіршується, це серйозний привід для звернення до лікаря.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-отоларингологи (ЛОРа), які визначать причину, і в разу необхідності призначать ефективне лікування.

Для запису на прийом до лікаря телефонуйте: (0352) 52 52 52; (068) 752 52 52!