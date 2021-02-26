26 лютого: на Тернопільщині зафіксовано понад 300 нових випадків COVID-19 та дві смерті від ускладнень
306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (81 особа)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (8 осіб):
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Висічка – 1
• с. Криве – 1
• с. Цигани – 3
Бучацький район (24 особи):
• м. Бучач – 7
• смт Золотий-Потік – 5
• с. Заривинці – 1
• с. Костільники – 2
• с. Миколаївка – 1
• с. Переволока – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Сновидів – 1
• с. Трибухівці – 4
Гусятинський район (12 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 6
• с. Сидорів – 2
• с. Сухостав – 1
• с. Тудорів – 1
Заліщицький район (31 особа):
• м. Заліщики – 17
• смт Товсте – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Винятинці – 1
• с. Дзвиняч – 5
• с. Добрівляни – 1
• с. Угриньківці – 1
• с. Хартонівці – 3
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Залісці – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Кретівці – 1
• с. Опрілівці – 3
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Жабиня – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 3
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Башуки – 2
• с. Великі Бережці – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Великі Млинівці – 2
• с. Крутнів – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Новий Олексинець – 1
• с. Підлісці – 2
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (8 осіб):
• с. Борсуки – 1
• с. Снігурівка – 4
• с. Соколівка – 1
• с. Чайчинці – 2
Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Високе – 1
• с. Вістря – 2
• с. Гончарівка – 2
• с. Гранітне – 1
• с. Чехів – 1
Підволочиський район (18 осіб):
• м. Скалат – 8
• с. Старий Скалат – 1
• с. Мислова – 1
• с. Городниця – 4
• с. Колодіївка – 1
• с. Криве – 1
• с. Магдалівка – 1
• с. Нове Село – 1
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (11 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Буданів – 1
• с. Дарахів – 3
• с. Деренівка – 2
• с. Ласківці – 1
• с. Малів – 1
• с. Семенів – 1
Тернопільський район (11 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 3
• с. Кип’ячка – 3
• с. Петриків – 3
Чортківський район (38 осіб):
• м. Чортків – 14
• смт Заводське – 7
• с. Біла – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Залісся – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Косів – 2
• с. Нагірянка – 1
• с. Угринь – 6
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Бірки – 3
• с. Бриків – 1
• с. Сураж – 1
• с. Боложівка – 2