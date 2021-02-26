09:12 | 26.02.2021
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Новини Тернополя 

26 лютого: на Тернопільщині зафіксовано понад 300 нових випадків COVID-19 та дві смерті від ускладнень

Irena 0 Views Прокоментуй!

306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 26 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 70 р. Чортківський район с. Горішня Вигнанка, жінка 66 р. Чортківський район с. Великі Чорнокінці)
🔺одужало – 110 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 815
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 41635 осіб;
🔺одужало – 38366 осіб;
🔺летальних випадків – 593 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11628 (10634 одужало, 144 летальних);
– Бережанський район – 2089 (1938 одужало, 22 летальних);
– Борщівський район – 1891 (1765 одужало, 39 летальних);
– Бучацький район – 1540 (1363 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1899 (1809 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1917 (1670 одужало, 36 летальних);
– Збаразький район – 1952 (1881 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 901 (851 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1256 (1214 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2329 (2168 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1051 (1000 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1570 (1375 одужало, 33 летальних);
– Підволочиський район – 1595 (1499 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 659 (572 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1675 (1573 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3426 (3220 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 2945 (2571 одужало, 40 летальних);
– Шумський район – 1312 (1263 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (81 особа)

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 4

• с. Лапшин – 1

⭕️Борщівський район (8 осіб):

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Бабинці – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Висічка – 1

• с. Криве – 1

• с. Цигани – 3

⭕️Бучацький район (24 особи):

• м. Бучач – 7

• смт Золотий-Потік – 5

• с. Заривинці – 1

• с. Костільники – 2

• с. Миколаївка – 1

• с. Переволока – 1

• с. Пишківці – 1

• с. Підлісся – 1

• с. Сновидів – 1

• с. Трибухівці – 4

⭕️Гусятинський район (12 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 6

• с. Сидорів – 2

• с. Сухостав – 1

• с. Тудорів – 1

⭕️Заліщицький район (31 особа):

• м. Заліщики – 17

• смт Товсте – 2

• с. Бедриківці – 1

• с. Винятинці – 1

• с. Дзвиняч – 5

• с. Добрівляни – 1

• с. Угриньківці – 1

• с. Хартонівці – 3

⭕️Збаразький район (11 осіб):

• м. Збараж – 2

• с. Стриївка – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Залісці – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Кретівці – 1

• с. Опрілівці – 3

⭕️Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 2

• с. Жабиня – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 3

⭕️Кременецький район (17 осіб):

• м. Кременець – 4

• с. Башуки – 2

• с. Великі Бережці – 1

• с. Білокриниця – 2

• с. Великі Млинівці – 2

• с. Крутнів – 1

• с. Малі Бережці – 1

• с. Новий Олексинець – 1

• с. Підлісці – 2

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (8 осіб):

• с. Борсуки – 1

• с. Снігурівка – 4

• с. Соколівка – 1

• с. Чайчинці – 2

⭕️Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 4

• с. Високе – 1

• с. Вістря – 2

• с. Гончарівка – 2

• с. Гранітне – 1

• с. Чехів – 1

⭕️Підволочиський район (18 осіб):

• м. Скалат – 8

• с. Старий Скалат – 1

• с. Мислова – 1

• с. Городниця – 4

• с. Колодіївка – 1

• с. Криве – 1

• с. Магдалівка – 1

• с. Нове Село – 1

⭕️Підгаєцький район (5 осіб):

• м. Підгайці – 4

• с. Старе Місто – 1

⭕️Теребовлянський район (11 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Буданів – 1

• с. Дарахів – 3

• с. Деренівка – 2

• с. Ласківці – 1

• с. Малів – 1

• с. Семенів – 1

⭕️Тернопільський район (11 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 3

• с. Кип’ячка – 3

• с. Петриків – 3

⭕️Чортківський район (38 осіб):

• м. Чортків – 14

• смт Заводське – 7

• с. Біла – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Джурин – 1

• с. Залісся – 1

• с. Колиндяни – 1

• с. Косів – 2

• с. Нагірянка – 1

• с. Угринь – 6

⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Бірки – 3

• с. Бриків – 1

• с. Сураж – 1

• с. Боложівка – 2

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