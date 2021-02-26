Експрес-курс з легкочитання для школярів 1-2 класів стартує у Тернополі

До уваги батьків учнів 1-2 класу!

Ваша дитина читає дуже повільно?

Плутає наголоси і закінчення?

Не може переказати прочитане?

Не сваріть свою дитину і не впадайте у відчай. Приведіть її до нас. Ми знаємо, як допомогти!

Експрес-курс з ЛЕГКОЧИТАННЯ – це швидка допомога дітям, чия техніка читання поки що на низькому рівні. Лише 40 занять – і ваша дитина буде читати швидко, правильно, розуміти прочитане, а також легко сприймати нову інформацію, швидко мислити, бути уважною та впевненою у собі. Вже у травні ваша дитина здивує свого вчителя швидкістю і технікою читання.

Під час занять паралельно з навичками читання ми відкриємо для ваших дітей дивовижний світ книг і допоможемо полюбити читання!

Режим роботи: двічі на тиждень по 60 хв.

Старт експрес-курсу 9 березня.

Запис на сайті http://prominchyky.com.ua/ kursy-shvydkochytannya/ або за телефоном 067-353-432.