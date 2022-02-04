Ендоскопія – це боляче?

Гастроскопія і колоноскопія — найважливіші дослідження, які дозволяють не тільки встановити діагноз, а й, на відміну інших методів дослідження шлунково-кишкового тракту, взяти шматочок тканини з підозрілої ділянки для огляду під мікроскопом з допомогою спеціальних інструментів.

У той самий час, саме цих досліджень пацієнти бояться, мабуть, найбільше. Ті, хто вирішується на ці процедури вперше, починають згадувати відгуки знайомих та родичів, читати про це в інтернеті та остаточно переконуються, що це боляче та страшно.

Давайте розберемося з міфами та легендами, пов’язаними з ендоскопічними дослідженнями. Які страхи не дають нам спокійно вирушити на обстеження?

Це справді боляче?

Це не боляче, це радше неприємно. Процедура абсолютно фізіологічна, спеціальний апарат проходить так само, як грудочка їжі, що утворюється в результаті пережовування і змочування її слиною (яка, до речі, набагато більша в діаметрі, ніж апарат, що вводиться!). Гастроскоп же залишається у верхньому стравохідному сфінктері і тому відчувається, ось якраз це «відчуття апарату в горлі». Зрозуміло, той факт, що це неприємно, немає сенсу приховувати, але те, що це не боляче – абсолютно точно!

Як довго триває гастроскопія?

Багато пацієнтів дивуються, коли лікар каже, що саме дослідження триває лише кілька хвилин, коли записують їх на цілу годину. Дійсно, час прийому пацієнта триває цілу годину, оскільки він включає і час повної обробки та дезінфекції апарату. Протокол обстеження пацієнта оформляється 5-15 хвилин, подальше роз’яснення результатів дослідження триває індивідуально, але, як показує практика, рідко займає менше 10-15 хвилин. Звідси і виходить одна година.

Чи можна задихнутись, пошкодити горло?

Боятися цього не варто. По-перше, гастроскоп вводиться в стравохід під контролем зору лікаря. По-друге, апарат є гнучкою гумовою трубкою, що не має виступаючих металевих частин, тому ніяк не може травмувати.

Задихнутись неможливо, дихальні шляхи знаходяться осторонь апарату, що вводиться.

У мене може бути блювота?

Найімовірніше, почуття нудоти може виникнути під час дослідження. Але блювання як такого бути не може, тому що дослідження виконується натще і шлунок є порожнім. Щоб мінімізувати почуття нудоти, лікар розповість вам, як правильно поводитися під час огляду, крім того, перед дослідженням у ротову порожнину впорскується місцевий анестетик, який зменшує чутливість у рефлексогенних зонах.

Що буде, якщо під час дослідження лікар щось виявить?

Багатьох хвилює питання, як зміниться час процедури і чи з’являться болючі відчуття, якщо лікар під час дослідження щось виявить. Неможливо передбачити, що у пацієнта всередині. Якщо під час обстеження знадобиться забір матеріалу для додаткового дослідження, лікар обов’язково це зробить. При цьому жодних болючих моментів, пов’язаних з цією процедурою, пацієнт не зазнає, тому що у стравоході, шлунку, кишечнику немає чутливих рецепторів. Тривалість дослідження збільшиться у середньому на півхвилини.

Чи можу я заразитись через ендоскоп якимись інфекціями?

Боятися зараження не варто. Стандарти обробки інструментів, що діють в нашій країні, дуже жорсткі: механічне очищення ендоскопа, замочування в спеціальних розчинах. Дезінфекція та стерилізація гарантовано знезаражують прилад.

А що ж на рахунок колоноскопії?

Що стосується колоноскопії, то тут все те саме. Дослідження більшою мірою просто неприємне. Вас може турбувати відчуття здуття живота під час обстеження, тому що лікар для огляду кишки через колоноскоп буде вводити повітря. Часом можлива болючість при проходженні апаратом кутів і петель кишки, тому що товста кишка робить вигини, щоб вміститися у черевній порожнині. Лікар вживе всіх заходів для зменшення неприємних відчуттів. Після закінчення процедури введене в кишку повітря буде аспіроване через спеціальний канал ендоскопа, і почуття розпирання пройде. Точне дотримання інструкцій спеціаліста дозволить перенести дослідження набагато легше. Кожен пацієнт є індивідуальним і всі відчуття залежать від цілого ряду факторів.

Ендоскопія з анестезіологічним супроводом

Але якщо ви все-таки не наважуєтесь на такі необхідні дослідження, як гастроскопія та колоноскопія, то їх завжди можна виконати з анестезіологічним супроводом. Для введення пацієнта в поверхневий сон використовується безпечна анестезія, яка припиняє діяти відразу після закінчення. Людина прокидається і відразу може самостійно залишити клініку.

На закінчення хочеться нагадати, що діагностика будь-якої патології на ранньому етапі – запорука швидкого та успішного її лікування та одужання!

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» всі ендоскопічні обстеження проводяться виключно згідно до стандартів та є безпечними для кожного пацієнта. Для попереднього запису чи уточнення інформації телефонуйте за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.