Тернопільський медуніверситет запустив курс з 3D-моделювання для підтримки постраждалих від війни
Після підписання угоди між Тернопільським національним медичним університетом та компанією «MED3DRUK» розпочався старт навчального курсу для студентів протезистів-ортезистів «3D-моделювання декоративно-захисних накладок для відновлення втраченого об’єму кінцівки, захисту протезу та запобігання пошкодженню одягу», повідомляють у навчальному закладі.
Курс реалізовується в межах соціального благодійного проєкту, метою якого є виготовлення 3D-друкованих пристроїв для людей, які постраждали внаслідок війни.
Це практичне навчання, де студенти ознайомлюяться з сучасними технологіями 3D-моделювання та друку у медицині.
Основна тема курсу – створення декоративно-захисних накладок на протези, які:
• допомагають відновити втрачені об’єми кінцівки;
• захищають протез від пошкоджень;
• запобігають пошкодженню одягу;
• сприяють психологічній адаптації користувачів протезів.
Учасники курсу отримають практичні навички роботи з сучасними цифровими технологіями, навчаться створювати персоналізовані вироби, самостійно готувати 3D-моделі до друку та запускати процес друку на сучасному обладнанні.
Метою ініціативи є поєднання навчання студентів з реальною допомогою тим, хто потребує сучасних реабілітаційних засобів, і продовжити розвиток інноваційної медичної освіти в Україні.
Засновники компанії Христина Лоза та Євген Лоза активно розвивають медичний 3D-друку в Україні. Їхня соціальна ініціатива спрямована на створення персоналізованих 3D-друкованих протезно-ортезних виробів, адаптивних пристроїв та допоміжних засобів для військових і цивільних, які зазнали травм унаслідок війни.
Завдяки сучасним технологіям 3D-моделювання та швидкого прототипування команда забезпечує можливість швидкого виготовлення індивідуальних рішень, які покращують функціональність, комфорт і якість життя постраждалих.
Це партнерство стало важливим кроком у модернізації підготовки майбутніх протезистів-ортезистів та впровадженні сучасних технологій адитивного виробництва в освітній процес.
Інформацію і світлини надала Тетяна Бакалюк.