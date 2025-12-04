Тернопільський медуніверситет запустив курс з 3D-моделювання для підтримки постраждалих від війни

Після підписання угоди між Тернопільським національним медичним університетом та компанією «MED3DRUK» розпочався старт навчального курсу для студентів протезистів-ортезистів «3D-моделювання декоративно-захисних накладок для відновлення втраченого об’єму кінцівки, захисту протезу та запобігання пошкодженню одягу», повідомляють у навчальному закладі.

Курс реалізовується в межах соціального благодійного проєкту, метою якого є виготовлення 3D-друкованих пристроїв для людей, які постраждали внаслідок війни.

Це практичне навчання, де студенти ознайомлюяться з сучасними технологіями 3D-моделювання та друку у медицині.

Основна тема курсу – створення декоративно-захисних накладок на протези, які:

• допомагають відновити втрачені об’єми кінцівки;

• захищають протез від пошкоджень;

• запобігають пошкодженню одягу;

• сприяють психологічній адаптації користувачів протезів.

Учасники курсу отримають практичні навички роботи з сучасними цифровими технологіями, навчаться створювати персоналізовані вироби, самостійно готувати 3D-моделі до друку та запускати процес друку на сучасному обладнанні.

Метою ініціативи є поєднання навчання студентів з реальною допомогою тим, хто потребує сучасних реабілітаційних засобів, і продовжити розвиток інноваційної медичної освіти в Україні.

Засновники компанії Христина Лоза та Євген Лоза активно розвивають медичний 3D-друку в Україні. Їхня соціальна ініціатива спрямована на створення персоналізованих 3D-друкованих протезно-ортезних виробів, адаптивних пристроїв та допоміжних засобів для військових і цивільних, які зазнали травм унаслідок війни.

Завдяки сучасним технологіям 3D-моделювання та швидкого прототипування команда забезпечує можливість швидкого виготовлення індивідуальних рішень, які покращують функціональність, комфорт і якість життя постраждалих.