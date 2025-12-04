Пам’ять про героїчного військовика Ростислава Комаренця, який загинув на Тернопільщині

25 серпня 2016 року на Тернопільщині загинув Ростислав Комарениць, сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворога. Сьогодні, на 25-ту річницю його загибелі, вшановують пам’ять про героя, який поклав своє життя за Україну.

Ростислав Комарениць народився 3 серпня 1980 року в селі Гнилиці Підволочиського району Тернопільської області. Після закінчення місцевої школи він здобув освіту в профтехучилищі в місті Збараж. Його життєвий шлях був сповнений роботи як в Україні, так і за кордоном. Проте, коли розпочалася війна, він вирішив виконати свій громадянський обов’язок.

У 2014 році Ростислав був призваний за мобілізацією і став частиною 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він служив водієм і брав участь у бойових діях на сході України, зокрема в Донецькій та Харківській областях. Його мужність та відвага залишили слід у серцях побратимів та тих, хто його знав. Проте, за станом здоров’я, він був комісований і повернувся додому.

На жаль, 25 серпня 2016 року Ростислав Комарениць трагічно загинув у селі Шельпаки Підволочиського району. Похований він у рідному селі Гнилиці на місцевому цвинтарі.

Відгомін його загибелі продовжує відлунювати в серцях його родини: дружини Галини Григорівни та двох дочок, Христини і Софії. Вони пам’ятають його як мужнього та самовідданого чоловіка та батька, який віддав своє життя за майбутнє України.

Сьогодні, у день пам’яті героя, вшановують його відвагу, патріотизм і самопожертву.