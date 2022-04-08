Для недопущення перегріву квартир у Тернополі обмежать подачу гарячої води

У зв’язку із прогнозованим потеплінням та для недопущення перегріву квартир і перевитрати газу, 9 квітня гаряча вода у Тернополі подаватиметься з 07:00 по 11:00 год., і 16:00 по 23:00 год. Про це повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Мешканці, які отримують гарячу воду від котелень, що на вулицях Галицька,40, Купчинського,14 і Живова,12, гаряча вода буде подаватися без змін.

Нарахування здійснюватимуться до фактично отриманої послуги.