Особливості та переваги сайтів азартних розваг з системою для транзакцій WebMoney

Ми підготували для вас список надійних та перевірених гральних закладів з системою ВебМані. Вони використовують якісний софт від чесних провайдерів, мають високу репутацію, швидко виплачують призи та пропонують вигідні бонуси. Це наступні сайти:

Vavada

JoyCasino

Fastpay

Casino X

New Casino 777.

Детальніше про сервіс для проведення платежів WebMoney

ВебМані – це онлайн система швидких транзакцій для тих, хто любить грати в автомати на гроші. Зареєструвавшись та отримавши особистий номер в системі, ви можете створити безліч гаманців для 9-ти валют.

В Україні сервіс не має такої популярності, як на світовому ринку. Однак вона гарантує надійність клієнтам ігрових інтернет клубів, вони можуть миттєво зробити депозит та запускати улюблені автомати.

Роблячи переказ зі свого рахунку на рахунок оператора казино, ви миттєво поповнюєте баланс. Безпека пересланих грошей гарантуюється.

Виплати гравці отримують не так швидко, хоча кошти передаються протягом декількох секунд. Багато часу займає перевірка особистості гемблера та його дій. А саме, чи не порушував він правила, чи не скаржились на нього інші користувачі, чи його дані співпадають з інформацією, вказаною в гаманці WebMoney. Зазвичай виплата займає до 24 годин. Варто обирати для виведення призів ту ж систему, за допомогою якої був поповнений рахунок. Однак не всі казино дозволяють і робити депозит, і отримувати виграш через ВебМані.

Основні плюси казино з WebMoney та їх недоліки

Дана платіжна система має багато переваг, насамперед зручність в користуванні. Треба лише зареєструватись в програмі і можна робити депозит. Але бажано перед цим відправити в саппорт фото свого паспорту для підтвердження особистості. Казино з WebMoney привертають увагу гравців через те, що:

Легко встановити додаток.

Є можливість розважатись прямо на сайті.

Створення кабінету займає кілька хвилин.

Робити депозити можна миттєво.

Шанувальникам азартних розваг, які мають намір проводити фінансові операції через WebMoney, ми рекомендуємо звертати увагу на те, що система бере високу комісію, тому не так багато клубів використовують її. Навіть на європейському ігорному ринку таких віртуальних казино не так і багато. Частіше за все подібні послуги надаються третьою стороною, за рахунок чого збільшується час обробки платежів, якщо порівнювати з іншими сервісами.

Крім того, є немало операторів, які приймають депозити через ВебМані, але отримати виграні призи цим способом не можна.

Тому перед тим, як грати в автомати на гроші на сайті віртуального грального закладу, перевірте умови поповнення рахунку та виведення призів.