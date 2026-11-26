Колишнього першого заступника начальника поліції Тернопільщини Андрія Ткачика, якого підозрюють у причетності до схеми прикриття «порноофісів», перевели служити до штурмової бригади «Лють». Водночас суд зменшив йому розмір застави. Більше про нову посаду правоохоронця та перебіг справи — читайте у матеріалі 20 хвилин.

Триває слідство щодо колишнього першого заступника начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Андрія Ткачика. Про це свідчать дані ухвал судового реєстру. Зокрема, строк досудового розслідування продовжили до 20 грудня 2026, а ще, що підозрюваному зменшили розмір застави.

Нагадаємо, у травні 2026 року викрили схему прикриття «порноофісів», за що повідомили про підозри п’ятьом керівним працівникам Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

«За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки. Розмір «абонплати» становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник», — повідомляли у Генпрокуратурі.

Заставу зменшили у п’ять разів

Одним із фігурантів справи був тоді ще начальник слідчого управління Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Тернопiльськiй області Андрій Ткачик. Печерський районний суд у Києві 21 травня обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внести заставу — п’ять мільйонів гривень. Заставу правоохоронець вніс на наступний день.

25 вересня захисник підозрюваного правоохоронця звернувся до суду із клопотанням зменшити розмір застави — до 266 тисяч гривень. Слідчий суддя задовольнив клопотання частково.

«Зменшити розмір застави з 5 058 560 гривень до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 гривень», — вирішив суд.

Також захисник просив скасувати обов’язок підозрюваного здати на зберігання документи для виїзду за кордон. Але у цій частині суд відмовив.

Нова посада

Окрім того, зі змісту ухвали стало зрозуміло, що за час слідства підозрюваний змінив місце роботи. Йшлося про те, що його призначили заступником начальника відділу організації закупівель управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Департаменту поліції особливого призначення.

Це підтвердили також у відповідь на запит редакції «20 хвилин» у Головному управлінні Нацполіції в області. Андрія Ткачика перевели до департаменту поліції особливого призначення «Лють».

«Полковника поліції Ткачика Андрія Богдановича переведено для подальшого проходження служби до Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» (наказ ГУНП в Тернопільській області від 30.07.2026 № 448 о/с)… Враховуючи, що Ткачик А.Б. проходить службу у підрозділі, який безпосередньо приймає участь у бойових діях та виконує завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету України, надати Вам копії документів не є можливим з міркувань безпеки поліцейського», — повідомив начальник управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Зіновій Кутний.

Скріншот відповіді поліції

Скріншот відповіді поліції

Додамо, редакція зверталась також до Державного бюро розслідувань щодо того, на якому етапі слідство щодо Ткачика, чи не надходили клопотання про призупинення розслідування та іншого. Але, оскільки триває досудове розслідування, ніяких відомостей редакції не надали.