Особливості та переваги вікон від бренду Steko

Хто хоча б раз зіштовхувався із вибором металопластикових вікон, той знає, що від якості конструкції залежить термін служби та рівень тепло- і шумоізоляції у квартирі або офісі.

Одним із найпопулярніших виробників вікон в Україні є бренд Steko, який гарантує чудові конструкції відповідно до міжнародних стандартів та норм. У цій статті ми розберемо основні переваги, які мають вікна Steko та ознайомимося із їхніми характеристиками.

Характеристики вікон Steko

Профільна система вікон цього бренду не містить у своєму складі свинцю. Натомість під час виготовлення використовується екологічний елемент – кальцій-цинк. Завдяки застосуванню якісних матеріалів, профільні системи мають необхідний рівень жорсткості, який зберігається протягом усього терміну експлуатації. Крім цього, ми б хотіли зазначити такі переваги цього віконного виробника:

Стильний дизайн відповідно до сучасних тенденцій у віконному виробництві. Профільна система має закруглені форми рами та внутрішнього віконного шпатика.

Поверхня віконного профілю має ідеально білий колір, який не змінює свого відтінку з часом.

Ви можете вибрати величезну кількість варіантів товщин профілю та камер, адже лінійка бренду має неймовірний асортимент.

Конструкції є достатньо міцними та витримують сніг, мороз, вітер, дощ та інші несприятливі природні фактори.

Варто зазначити також і якість ущільнюваної гумки. Вона має привабливий сірий колір, надійно зафіксована в пазі завдяки жорсткому замку ущільнювача. Однак, у разі потреби, ви можете безперешкодно замінити цей елемент.

Зазначимо, що вікна цього бренду сумісні зі всіма видами замикальних систем та мають надійні протизламні функції. Завдяки цьому металопластиковий профіль Steko є універсальним продуктом на українському ринку.

Додаткові переваги вікон Steko

Профільна система має високий ступінь вологопроникності, тому вікна не піддаються впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.

Вибравши віконні конструкції від цього бренду, ви можете розраховувати на високий рівень герметичності – ваша квартира чи будинок будуть надійно захищеними від бруду, вихлопних газів та впливу інших неприємних факторів. Замовити якісні вікна від бренду Steko ви можете у «Віконній Фабриці» у Львові. Компанія гарантує вигідні ціни, професійний підхід, якісний монтаж та швидке виконання замовлень.