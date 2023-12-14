Платники Тернопільщини сплатили понад 7,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб

Протягом одинадцяти місяців цього року до зведеного бюджету від платників області надійшло 7 млрд 409,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб (з врахуванням надходжень по платниках, які перебувають на обліку в Офісі великих платників (відповідно до п.64.7 ПКУ) та з врахуванням вимог Закону України від 8 листопада 2023 року № 3428-XI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України»).Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 214% або ж на 1 млрд 285,5 млн гривень.

У листопаді надійшло 711 млн грн, що на 15,8 млн грн більше, ніж торік у тому ж місяці.

Варто зазначити, що запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.