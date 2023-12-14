Платники податків Тернопільщини отримали понад 90,6 тисяч адмінпослуг

Протягом січня-листопада 2023 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 90633адміністративних послуг, що на 9961 послуг більше, ніж за аналогічний період 2022 року. У тому числі ДПІ та управлінням податкових сервісів у січні-листопаді 2023 року надано 62136 адмінпослуг, порівняно з аналогічним періодом 2022 року кількість наданих послуг збільшилася на 6513.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 39174 фізичним особам (43,2%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана 14310 фізичним особам (15,8%), витягів з реєстру платників єдиного податку – 11569 (12,8%), реєстрації платників єдиного податку – 7326 (8,1%).