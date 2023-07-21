Програмне забезпечення на замовлення: як автоматизувати бізнес

В наш час тотальної глобалізації кожний бізнес рано чи пізно змушений замислитися над переходом в онлайн. Це й не дивно, адже бізнес в інтернеті дозволяє не бути прив’язаним до певної локації, а також бути доступним для клієнтів цілодобово та сім днів на тиждень. Але бізнесу вже замало просто створити сайт чи навіть додаток. Наразі середні та великі компанії дедалі частіше замовляють розробку індивідуального програмного забезпечення задля максимальної незалежності та захищеності під час своєї підприємницької діяльності.

Крім того, розробка програмного забезпечення на замовлення допомагає бізнесу автоматизувати безліч процесів. Завдяки цьому клієнт отримує цифровий інструмент, який якнайкраще підходить під вирішення саме його проблем, а також оптимізує робочі процеси, спрощує керування бізнесом, покращує взаємодію з клієнтами та й загалом виводить компанію на інший рівень розвитку.

Крім того, аби розробка програмного забезпечення якнайкраще розширяла кордони бізнесу, вона буває кількох різновидів, в залежності від потреб клієнтів. Серед найпопулярніших розробок ПЗ на замовлення варто назвати такі:

Корпоративні ІТ-рішення. Йдеться про ПЗ, яке спеціалізується на оптимізації та автоматизації робочих процесів середнього та великого бізнесу. Це дозволяє для підвищення ефективності зібрати на одному ресурсі та диджиталізувати все керування компанією, документообіг та роботу зі співробітниками.

Пропозиції для eCommerce. Це інтернет-магазини, різноманітні торговельні платформи та майданчики – ресурси купівлі-продажу в онлайні. Подібні ІТ-рішення роблять комерцію швидкою, зручною та приємною. Крім того, єдина база індивідуального ПЗ допоможе бізнесу обробляти ще більше замовлень та знаходити нові ринки збуту.

Системи з автоматизації (CRM, ERP, TMS, WMS). Розробка та впровадження цих сервісів дозволяє скоротити людську присутність у рутинних робочих процесах, таким чином звільнивши співробітників для виконання більш творчих завдань. До таких ІТ-рішень належать CRM (системи з управління взаємодіями з клієнтами), ERP (системи з планування ресурсів), різноманітні TMS та WMS (системи з управління транспортом та складом).

Додатки для мобільних гаджетів. Смартфони та планшети відчутно спрощують життя сучасній людині, але разом з тим встановлюють певні правила у цифровому світі. Тому створення мобільних додатків покликане вирішити одразу два питання: полегшити роботу співробітникам компаній та зробити клієнтський досвід безперервним.

Втім, незалежно від майбутньої розробки програмного забезпечення, її реалізація напряму залежить від правильного вибору команди розробників. Для такого виконання такого відповідального завдання варто залучати не двох-трьох випадкових “диких фрилансерів”, а злагоджену команду досвічених розробників. Такі ІТ-компанії досить просто на ринку, орієнтуючись на їхній досвід роботи в галузі та кількість успішно виконаних кейсів. Тільки вони зможуть реалізувати проект, уникнувши можливих “підводних каменів” та врахувавши всі нюанси розробки.

Лише так ви зможете отримати робочий продукт, а не зрив термінів і “неоціненний досвід” спілкування з фрилансерами, які вкотре переоцінили власні сили.

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