У Тернополі побільшало аварій за участі електросамокатів

Учора сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участю громадян, які керували електросамокатами. В обох випадках причиною ДТП стало порушення ПДР такими особами.

В першому випадку юнак керував електросамокатом та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Mercedes. В другому — 18-річний хлопець, керуючи електросамокатом, допустив зіткнення із припаркованою автівкою Nissan. В обох випадках особи, які керували самокатами отримали тілесні ушкодження.

Наголошуємо 👆

Особи, які керують електросамокатами є учасниками дорожнього руху, а від так, зобов’язані:

❗️дотримуватись вимог дорожніх знаків, сигналів світлофора та дорожньої розмітки;

❗️користуватися засобами пасивної безпеки;

❗️користуватися світловідбиваючими елементами;

❗️обирати безпечну швидкість для руху, інтервал та дистанцію з іншими транспортними засобами;

❗️звертати увагу на стан дорожнього покриття;

❗️не користуватися телефоном під час руху.

Якщо ви потрапили у ДТП за участю електросамоката, дотримуйтесь порядку дій, визначених для всіх учасників руху: залишайтеся на місці та викличте поліцію, а за потреби — швидку.

Шановні батьки, не дозволяйте дітям їздити на електросамокатах без супроводу дорослих❗️