На Тернопільщині судитимуть чиновника за корупційне правопорушення

За корупційне правопорушення до відповідальності притягнуто начальника відділу Управління Держпраці у Тернопільській області

Тернопільським міськрайонним судом визнано винними та притягнуто до адміністративної відповідальності начальника одного з відділів Управління Держпраці у Тернопільській області за неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій й прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП).

Посадовець взяв участь у засіданні та прийнятті рішення, в тому числі і стосовно себе, регіональною комісією з перевірки знань інспекторів праці у Тернопільській області, що становило його приватний інтерес.

Завдяки принциповій позиції прокурора обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом на особу накладено стягнення – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний час рішення суду не набрало законної сили.

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