17:05 | 21.07.2023
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На Тернопільщині судитимуть чиновника за корупційне правопорушення

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За корупційне правопорушення до відповідальності притягнуто начальника відділу Управління Держпраці у Тернопільській області
Тернопільським міськрайонним судом визнано винними та притягнуто до адміністративної відповідальності начальника одного з відділів Управління Держпраці у Тернопільській області за неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій й прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 1, ч. 2 ст. 172-7 КУпАП).
Посадовець взяв участь у засіданні та прийнятті рішення, в тому числі і стосовно себе, регіональною комісією з перевірки знань інспекторів праці у Тернопільській області, що становило його приватний інтерес.
Завдяки принциповій позиції прокурора обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом на особу накладено стягнення – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На даний час рішення суду не набрало законної сили.

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