Разновидности профнастила и особенности выбора

Сегодня в продаже можно встретить множество строительных материалов, облегчающих ремонт и возведение зданий. Одним из ярких универсальных представителей является профлист, который может использоваться как для фасадов, так и для облицовки стен. Высокие эксплуатационные свойства и ценовая доступность делают этот материал популярным и востребованным. Немаловажным преимуществом является большой выбор цветов, позволяющих подобрать профнастил под любой дизайн дома.

Основные достоинства стройматериала

Если вы планируете купить профнастил, то наверняка знаете, какие преимущества для него характерны:

Надежность и прочность. При производстве профлистов используется оцинкованный металл. Покрытие может быть полимерным или двухсторонним. Профнастил, как правило, не вскрывается лаком и краской. Качественное покрытие обеспечивает надежную защиту от воздействия коррозии.

Толщина. В зависимости от типа изделия, этот показатель может составить в диапазоне 0,4-0,7 мм. Благодаря такой толщине профлист характеризуется высокой прочностью. Изделие сможет выдержать практически любые нагрузки.

Высокая жесткость. Эта особенность обусловлена трапециевидными волнами в конструкции.

Большой выбор. В продаже можно встретить множество вариантов профнастила с разными цветами полимерного покрытия. Поэтому можно подобрать оптимальный тип материала в соответствии с особенностями участка или дизайна дома.

Профлист может использоваться для монтажа на фасады или стены здания. Материал представлен в продаже в стандартных размерах, что во многом упрощает процесс расчета нужного объема листов.

Разновидности и особенности выбора

Профнастил можно разделить на две основные группы с учетом их характеристик:

габариты и масса, цвета;

высота волны, которая, в зависимости от производителя, может составить в диапазоне 6-18 мм.

Материал с более высокой длиной волны, как правило, применяется для возведения каркасов. Также профлист находит применение при внешней облицовке зданий. Этот стройматериал характеризуется универсальностью, поэтому также часто используется для обшивки фасадов не только частных домов, но и коммерческих сооружений.

При выполнении монтажа необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить листы. Если на их поверхности появляются царапины или другие дефекты, впоследствии это приведет к образованию очагов коррозии. В случае повреждения рекомендуется обработать лист антикоррозийным составом.