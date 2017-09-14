Громада на Тернопільщині вперше за останні 30 років так відзначила День села

10 вересня, теплої погожої днини, село Підгайчики Теребовлянської громади вперше за останні 30 років відзначили День села у новому форматі: цілим рядом заходів, під відкритим небом у атмосферній та затишній місцині – старому парку-маєтку Козібродських.

Передувала святкуванню кропітка праця з відновлення парку: староста села спільно з підприємцями та місцевими активістами, за підтримки Теребовлянської міської ради, ЦФЗН «Спорт для всіх», та КП «Теребовля» втілила в життя серйозний проект місцевого значення. Тут було вичищено великий об’єм чагарів, прокладено доріжки, облаштовано автостоянку, літню сцену, волейбольний та дитячий майданчики, оновлено футбольне поле, встановлено лавочки та проведено освітлення.

Завдяки спільній зорганізованій праці у День села Підгайчики відбувся міні-фестиваль: із волейбольними та футбольними змаганнями, а також сеансом одночасної гри з шашок, відкриттям Центру культури і дозвілля та святковим концертом.

Цей день в історії села став початком нового відліку окремої історії парку-маєтку Козібродських, який планується розбудовувати і надалі: облаштовувати додаткові спортивні майданчики, пішохідні та вело доріжки, місця для закоханих та інші туристичні атракції, які приваблюватимуть не лише жителів села, а й усіх гостей, які відвідуватимуть Теребовлянську громаду.

Ірина Слободян.

Більше фото можна переглянути ТУТ.

Теребовля