Навчальні заклади на Тернопільщині переплатили за газ майже 300 тис грн

За втручання прокуратури визнано недійсними додаткові угоди до договору про постачання газу у навчальні заклади на майже 300 тис грн

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання природного газу та стягнення зайво сплачених із бюджету коштів в сумі майже 300 тис грн.

Встановлено, що господарське товариство, здійснюючи постачання природного газу навчальним закладам Гусятинського району у 2019 році, після укладення договору закупівлі, додатковими угодами безпідставно збільшило ціну на вказаний енергоносій.

Зміна умов призвела до сплати зайвих коштів із бюджету та отримання меншої кількості палива.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури