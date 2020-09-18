Щонеділі прийом проктолога 210 грн.! + ВІДЕОАНОСКОПІЯ. Тільки у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Проктологічні захворювання можуть тривалий час протікати безсимптомно, а турбувати починають вже в запущеній стадії, яка важко піддається лікуванню. Ось чому так важливо щорічно проходити профілактичний огляд у проктолога, а не відкладати візит до тих пір, поки порушення в роботі кишечника стають очевидними: випадають гемороїдальні вузли, починається кровотеча, з’являється сильний біль.

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Аноскопія – це метод інструментального обстеження анального отвору і прямої кишки за допомогою спеціального приладу – аноскопа. Хоча ця зона, найбільш доступна огляду, часто її захворювання пропускають, тому що не проводять аноскопію.

Аноскопія найкраще підходить для виявлення анальних тріщин, геморою, свищів анального каналу, папілом і кондилом. Сама по собі аноскопія виконується кілька хвилин, безболісна і не втомлює для пацієнта.

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Кількість місць обмежена.