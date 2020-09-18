Офіційно. У лікарнях Тернополя – 135 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 63 хворих на коронавірус. 60 з них – тернополяни. 5 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 9 – на кисневому концентраторі. 4 людей підключені до апарату ШВЛ. 11 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 19 хворих (11 дітей і 8 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 21 людина у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 37 хворих на коронавірус. 5 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 11 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 1 людина підключена до апарату ШВЛ. 8 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2 перебуває 16 хворих на коронавірус. 5 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 2 пацієнтів – на кисневому концентраторі. 23 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.