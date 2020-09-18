COVID-19 на Тернопільщині: 18 вересня підтвердили 318 нових випадків захворювання
Станом на 18 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 10699 випадках діагноз лабораторно підтверджений (9898 випадки – дорослі, 801 випадків – діти), з них 128 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4660 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 2976 (1094 одужало, 18 летальних, 1864 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 588 (234 одужало, 7 летальних, 347 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 301 (74 одужало, 3 летальних , 224 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 569 (207 одужало, 13 летальних, 349 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 559 (234 одужало, 5 летальних , 320 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 436 (140 одужало, 11 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 285 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 557 (237 одужало, 8 летальних, 312 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 280 (69 одужало, 211 продовжують хворіти);
– Козівський район – 278 (150 одужало, 2 летальних, 126 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 667 (482 одужало, 13 летальних, 172 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 284 (165 одужало, 119 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 475 (323 одужало, 8 летальних, 144 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 232 (91одужало, 3 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 65 (20 одужало, 3 летальних, 42 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 379 (169 одужало, 5 летальних, 205 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 911 (339 одужало, 7 летальних, 565 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 782 (386 одужало, 8 летальних , 388 продовжують хворіти);
– Шумський район – 360 (246 одужало, 13 летальних, 101 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 136 осіб;
проведено 1024 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 318 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 6 летальних випадків – чоловік 57 р. м. Чортків, чоловік 57 р. Монастириський район с. Вістря, жінка 56 р. м. Тернопіль, чоловік 76 р. Кременецький район м. Почаїв, чоловік 82 р. Кременецький район с. Будаки, жінка 76 р. Гусятинський район м. Копичинці.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (98 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Вільховець – 1
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 5
• с. Лосячин – 1
• с. Цигани – 3
• с. Худіївці – 1
• с. Ланівці – 2
• с. Кривче – 2
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Королівка – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Стрілківці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (16 осіб):
• м. Бучач – 10
• с. Цвітова – 1
• с. Переволока – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Соколів – 1
• с. Язловець – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• смт Гримайлів – 1
• с. Мала Лука – 1
• с. Самолузківці – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Чабарівка – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Пустолівка – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (12 осіб):
• с. Кошилівці – 2
• с. Поділля – 1
• м. Заліщики – 5
• с. Бедриківці – 1
• с. Слобідка – 2
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (20 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 5
• с. Гніздичне – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Загороддя – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 3
• с. Романове Село – 1
• с. Капустинці – 1
• с. Раковець – 1
• с. Коханівка – 1
️Зборівський район (22 особи):
• м. Зборів – 3
• смт Залізці – 6
• с. Ренів – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Чорний Ліс – 1
• с. Кальне – 4
• с. Озерна – 3
• с. Ярчівці – 1
• с. Заруддя – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Кальне – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Денисів – 1
• с. Яструбове – 1
Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Куликів – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Будки – 1
• с. Лідихів – 1
• с. Попушне – 1
• с. Плоске – 1
• с. Ростоки – 1
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
️Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Бертники – 1
• смт Коропець – 2
• с. Горішня Слобідка – 4
• с. Криниця – 1
• с. Велеснів – 1
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (16 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 3
• с. Новосілка – 3
• с. Лисичинці – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Сухівці – 1
• с. Галущинці – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Качанівка – 1
Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Старе Місто – 4
• с. Сільце – 3
• с. Галич – 1
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• смт Дружба – 1
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Кровинка – 2
• с. Хмелівка – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Бурканів – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Петриків – 5
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 5
• с. Байківці – 1
• с. Забойки – 1
• с. Настасів – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Біла – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Шманьківчики – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Переходи – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Онишківці – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Підгайці – 1