COVID-19 на Тернопільщині: 18 вересня підтвердили 318 нових випадків захворювання

Станом на 18 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 10699 випадках діагноз лабораторно підтверджений (9898 випадки – дорослі, 801 випадків – діти), з них 128 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4660 осіб.