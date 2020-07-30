10:39 | 30.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Сітка для овочів: характеристики та критерії вибору

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сітки для овочів — міцні мішки різної місткості та розміру. Вони призначені для пакування, транспортування та зберігання цибулі, картоплі, буряка, моркви, інших коренеплодів і овочів. Фермери, сільськогосподарські підприємства та приватні покупці вибирають зручні мішки на сайті https://vialplus.com.ua/category/cetka-ovoshchnaya/, де можна знайти величезний асортимент надійних, легких, міцних і зручних виробів.

Характеристики

сітка овочева

Сітка для овочів — зручний пакувальний матеріал. Її переваги:

  • Структура — великі отвори дозволяють переглядати продукцію та забезпечують її товарний вигляд. Овочі добре провітрюються, не загнивають, можуть зберігатися впродовж тривалого часу.

  • Гнучкість і міцність. У сітчастому мішку овочі розподіляються компактно. Матеріал м’який, але міцний, може набувати будь-якої форми (на відміну від ящиків). У сітці продукція добре просихає, природним чином очищається від налиплого піску та ґрунту.

  • Довговічність. Сітки можна використовувати багаторазово, що дає можливість заощадити.

  • Екологічна безпека. Матеріал не чинить негативного впливу на харчові продукти.

  • Мінімальна вага. Овочі та коренеплоди можна зважувати разом із сіткою — пересипати продукцію немає потреби.

  • Сітки для овочів не рвуться та не деформуються навіть за умови тривалого використання.

3 критерії вибору сіток для овочів

сітка для овочів

1. Увага на колір!

Мішки для овочів виготовляють з матеріалів різних відтінків. Фермери використовують колірну градацію для фасування врожаю. Рекомендовано зберігати:

  • у фіолетовій сітці — картоплю, баклажани, ріпу, буряк, цибулю;

  • у жовтій — солодкий і гострий перець, цибулю, горіхи, кукурудзу;

  • у зеленій — перець, огірки, капусту;

  • у червоній — картоплю, моркву, буряк, болгарський перець.

У жовті та червоні мішки можна складати деякі види фруктів. Найчастіше це апельсини, яблука, грейпфрути, помело, мандарини та інше.

2. Вид, матеріал і розмір

У продажу є продукція для ручного та автоматичного фасування. Зазвичай сітки вибирають за розміром і місткістю:

  • 20*30 см — до 2,5 кг;

  • 25*40–30*45 см — до 5–9 кг;

  • 35*50–40*60 см — до 15–20 кг;

  • 45*75–50*80 см — до 30–40 кг.

Запропонована також рулонна продукція. Її розміри варіюються від 30*40 см до 55*80 см, місткість досягає 2,5–25 кг.

3. Матеріал

Для виробництва використовують поліпропілен (ПП) і поліетилен (ПЕ). Сітки, що виготовлені з таких матеріалів, використовують для зберігання будь-яких овочів і фруктів. Поліпропілен міцніший і стійкіший до ультрафіолету, він плавиться за вищих температур (до 180°C), але поліетилен гнучкіший і щільніший. Вибір варто робити в залежності від конкретних потреб, а якщо виникають сумніви — зверніться до професіоналів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *