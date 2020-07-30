Сітка для овочів: характеристики та критерії вибору

Сітки для овочів — міцні мішки різної місткості та розміру. Вони призначені для пакування, транспортування та зберігання цибулі, картоплі, буряка, моркви, інших коренеплодів і овочів. Фермери, сільськогосподарські підприємства та приватні покупці вибирають зручні мішки на сайті https://vialplus.com.ua/category/cetka-ovoshchnaya/, де можна знайти величезний асортимент надійних, легких, міцних і зручних виробів.

Характеристики

Сітка для овочів — зручний пакувальний матеріал. Її переваги:

Структура — великі отвори дозволяють переглядати продукцію та забезпечують її товарний вигляд. Овочі добре провітрюються, не загнивають, можуть зберігатися впродовж тривалого часу.

Гнучкість і міцність. У сітчастому мішку овочі розподіляються компактно. Матеріал м’який, але міцний, може набувати будь-якої форми (на відміну від ящиків). У сітці продукція добре просихає, природним чином очищається від налиплого піску та ґрунту.

Довговічність. Сітки можна використовувати багаторазово, що дає можливість заощадити.

Екологічна безпека. Матеріал не чинить негативного впливу на харчові продукти.

Мінімальна вага. Овочі та коренеплоди можна зважувати разом із сіткою — пересипати продукцію немає потреби.

Сітки для овочів не рвуться та не деформуються навіть за умови тривалого використання.

3 критерії вибору сіток для овочів

1. Увага на колір!

Мішки для овочів виготовляють з матеріалів різних відтінків. Фермери використовують колірну градацію для фасування врожаю. Рекомендовано зберігати:

у фіолетовій сітці — картоплю, баклажани, ріпу, буряк, цибулю;

у жовтій — солодкий і гострий перець, цибулю, горіхи, кукурудзу;

у зеленій — перець, огірки, капусту;

у червоній — картоплю, моркву, буряк, болгарський перець.

У жовті та червоні мішки можна складати деякі види фруктів. Найчастіше це апельсини, яблука, грейпфрути, помело, мандарини та інше.

2. Вид, матеріал і розмір

У продажу є продукція для ручного та автоматичного фасування. Зазвичай сітки вибирають за розміром і місткістю:

20*30 см — до 2,5 кг;

25*40–30*45 см — до 5–9 кг;

35*50–40*60 см — до 15–20 кг;

45*75–50*80 см — до 30–40 кг.

Запропонована також рулонна продукція. Її розміри варіюються від 30*40 см до 55*80 см, місткість досягає 2,5–25 кг.

3. Матеріал

Для виробництва використовують поліпропілен (ПП) і поліетилен (ПЕ). Сітки, що виготовлені з таких матеріалів, використовують для зберігання будь-яких овочів і фруктів. Поліпропілен міцніший і стійкіший до ультрафіолету, він плавиться за вищих температур (до 180°C), але поліетилен гнучкіший і щільніший. Вибір варто робити в залежності від конкретних потреб, а якщо виникають сумніви — зверніться до професіоналів.