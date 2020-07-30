Ремонт дороги у центрі Теребовлі: що буде з бруківкою?

Вперше за 50 років трасу М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече у Тернопільській області повністю ремонтують. У 2020 році завдяки програмі «Велике будівництво» оновлюють 146,5 кілометрів автошляху. Техніка дорожників наприкінці липня просунулася до в’їзду в місто Теребовля. Втім, чимало громадян забили на сполох: кілометр базальтової бруківки у центрі населеного пункту, що буде з нею?

Трішки передісторії

◾️ Роками водії скаржилися на горби та впадини, котрі утворилися на відрізку з бруківкою в центрі Теребовлі. Ділянка, протяжністю 1,5 кілометри, робила проїзд автошляхом нестерпним. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області у 2018 році отримала кошти на поточний середній ремонт дороги М-19 на відрізку, де саме деформувалася бруківка. Було заплановано облаштувати чотири смуги руху та вкласти два шари асфальтобетону, загальною товщиною 15 см.

Однак, коли розпочався демонтаж каменю, деякі жителі Теребовлі почали протестувати. Люди блокували техніку підрядника та перекривали дорогу. Паралельно інша частина жителів міста наполягала на проведенні ремонту. У Службу надійшли звернення від громадян.

◾️Аби зупинити протест, дорожники дали завдання підрядній організації вкласти назад демонтовану бруківку. Виділені на ремонт кошти повернули в бюджет.

Впродовж 2018 – 2020 років у Службу продовжували надходити листи від громадян, які скаржилися на деформовану бруківку і вимагали її замінити асфальтом. Втім, погодитись на це рівнозначно розпаленню нового протесту.

Компромісне рішення

Ремонт траси М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече – пріоритетне завдання дорожників Тернопільщини. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області врахувала пропозиції і прихильників демонтажу бруківки, і противників. Після детального вивчення проблеми, наші фахівці запропонували провести у місті Теребовля капітальний ремонт 1,5-кілометрової проблемної ділянки. Бруківку перестелять на тверду бетонну основу, комунікації під дорогою перенесуть.

Наголосимо, що капітальний ремонт – окремий вид робіт і він вимагає проведення окремої процедури закупівлі. Через те, що під дорогою, всупереч закону та нормам, пролягають комунікації, провести цей ремонт у 2020 році неможливо.

Служба автомобільних доріг проведе цьогоріч тендер на роботи в Теребовлі. Реалізація капремонту відбудеться у 2021 році.