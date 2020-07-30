На Тернопільщині поліцейський побив сусіда-пенсіонера та його дочку, що заступилась за батька

Заступник начальника одного з управлінь ГУНП в Тернопільській області постане перед судом

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 та ч. 3 ст. 296 КК України щодо посадовця ГУНП в Тернопільській області.

Правоохоронець обвинувачується у вчиненні хуліганства, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, а також вчинення вище вказаних дій, які пов’язані з опором громадянину, який припиняв його хуліганські дії.

За даними досудового розслідування, 15 квітня цього року працівник поліції побив сусіда-пенсіонера, який зробив йому зауваження про неетичну поведінку, а згодом кілька разів вдарив його дочку, що заступилася за батька.

Розслідування кримінального провадження, що здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, завершено.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області