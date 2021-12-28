Під Тернополем пасажирський автобус з’їхав у кювет

28 грудня рятувальники залучались до ліквідації наслідків надзвичайної події, що трапилась на з’їзді з Тернопільської об’їзної дороги в напрямку с.Байківці: водій пасажирського автобуса YUTONG не впоравшись з керуванням допустив його виїзд у кювет. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що прибули до місця події провели роботи по розчищенню шляху для автобуса від гілля дерев та за допомогою тягача УРАЛ-КТЛ доправили транспортний засіб на автодорогу.