17:10 | 28.12.2021
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Новини Тернополя 

Під Тернополем пасажирський автобус з’їхав у кювет

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28 грудня   рятувальники залучались до ліквідації наслідків надзвичайної події, що трапилась на з’їзді з Тернопільської об’їзної дороги в напрямку с.Байківці: водій пасажирського автобуса YUTONG не впоравшись з керуванням допустив його виїзд у кювет. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що прибули до місця події провели роботи по розчищенню шляху для автобуса від гілля дерев та за допомогою тягача УРАЛ-КТЛ доправили транспортний засіб на автодорогу.

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