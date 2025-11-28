Вибір моторної оливи Aral: надійний захист вашого двигуна

Регулярна заміна оливи в двигуні це основа догляду за автомобілем. Від обраної оливи залежить ефективність роботи мотора, його довговічність та економія пального. Особливо важливо враховувати сезонність – зимою низькі температури ускладнюють запуск двигуна і впливають на в’язкість мастила. Саме тому Aral в Україні пропонує широкий асортимент олив для різних типів авто та умов експлуатації.

В каталозі Aral ви знайдете моторні оливи для щоденної експлуатації, а також для інтенсивного використання експлуатації або великих пробігів. Вони забезпечують надійне змащування, захист від зносу та корозії деталей двигуна, а також стабільну роботу при будь-яких навантаженнях.

Основні оливи Aral

Олива 5w30

Ця олива ідеально підходить для бензинових і дизельних двигунів. Низька в’язкість полегшує запуск мотора навіть у морозні дні. Олива 5w30 забезпечує надійний захист деталей, стабільну роботу двигуна та допомагає економити паливо.

Олива 10w40 Арал

Має середню в’язкість і підходить для автомобілів з більшим пробігом або при інтенсивних навантаженнях. Олива 10w40 Арал надійно захищає двигун від зносу навіть при високих температурах, зберігаючи ресурси мотора. Підходить для бензинових і дизельних моторів, оптимальна для літнього використання.

HighTronic

Серія HighTronic розроблені для сучасних авто з підвищеними технічними вимогами. Ці оливи забезпечують максимальний захист двигуна, стабільну в’язкість при різних температурах та економію пального. Підходять для тривалих інтервалів між замінами та інтенсивної експлуатації.

SuperTronic

Оливи SuperTronic забезпечують надійне змащування двигуна, захист від зносу та стабільну роботу в будь-яких умовах. Вони підходять для всіх сезонів і гарантують ефективну роботу мотора при щоденному використанні.

Diesel

Призначені для турбованих та високонавантажених дизельних моторів. Оливи підтримують стабільну роботу двигуна, продовжують його ресурс та сумісні з сучасними системами очищення вихлопних газів. Вони ефективні як у холодну, так і в теплу пору року.

Поради щодо експлуатації

При виборі оливи варто враховувати тип двигуна, сезон та умови використання. Для сучасних бензинових авто рекомендується Олива 5w30, а для дизельних або старших моделей – Олива 10w40 Арал. Для точного підбору мастила скористайтеся функцією підбору масла по авто.

Важливо пам’ятати про регулярну заміну оливи та фільтрів: це забезпечує довговічність двигуна та стабільну роботу автомобіля. Особливо це критично в зимовий період, коли низька температура може ускладнити запуск мотора.

Aral в Україні пропонує різноманітні моторні оливи для будь-якого автомобіля та умов експлуатації. Використання продукції Aral гарантує надійний захист двигуна, стабільну роботу та економію пального. Лінійки HighTronic, SuperTronic, Diesel та популярні 5w30 і 10w40 Арал дозволяють вибрати оптимальний варіант для вашого авто.

Для чого рекомендується замінювати моторну оливу в зимовий період? У холодний період її в’язкість змінюється через низькі температури, тому для стабільної роботи слід регулярно оновлювати оливу.

Яка олива 5w30 для дизеля найкраща? Aral 5w30 — оптимальний вибір для сучасних дизельних авто з турбонаддувом, забезпечує чистоту деталей і економію палива.

Обирайте продукцію Aral, з якою двигун вашого автомобіля працюватиме надійно та ефективно в будь-яких умовах.