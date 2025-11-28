Унікальні артефакти ГУЛАГу з Тернопільського музею стали частиною заявки до ЮНЕСКО

Берестяні листівки з таборів ГУЛАГу на шляху до Реєстру пам’яті світу

Два роки тому Тернопільський обласний краєзнавчий музей, разом із 31 установою пам’яті з Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України, подали до ЮНЕСКО заявку на включення унікальних берестяних листівок, надісланих з таборів ГУЛАГу, до Реєстру пам’яті світу. Цей важливий крок став логічним продовженням багаторічної роботи музею по збереженню та поповненню фондової скарбниці унікальними артефактами, що свідчать про історію репресій сталінського режиму.

Унікальні предмети з таборів ГУЛАГу: творча винахідливість політв’язнів

Серед цінних експонатів музею — листівки, виготовлені власноруч репресованими та політв’язнями в умовах ГУЛАГу. Це не просто предмети побуту, а частинки того незламного духу, який проявлявся навіть у найтяжчих умовах. Виготовлені з березової кори, ці листівки стали справжніми “берестяними грамотами”, що зберігають енергетику важких табірних буднів.

Особистий вклад Ярослави Сеньківської (Онуферко)

Особливу увагу заслуговують меморіальні матеріали, передані Ярославою Сеньківською, жителькою Тернополя, колишньою зв’язковою ОУН. Під час Другої світової війни вона була активною учасницею руху опору, а після арешту та засудження до 10 років ув’язнення в таборах ГУЛАГу, Ярослава пережила не лише тяжкі умови праці, а й втрату здоров’я.

Експонати особового фонду Ярослави Сеньківської (Онуферко)

Серед найцінніших експонатів є її листівки на березовій корі, які вона виготовляла в таборі, а також саморобні хустинки та серветки, що стали свідченням її творчого духу. У листах, написаних до рідних, Ярослава ділиться не тільки своєю тугою за домом, а й своїм бажанням творити — малювати, шити, вишивати. Її слова та малюнки відображають не лише реалії життя в сталінських таборах, але й надію на краще майбутнє.

Берестяні листівки як частина історії

Такі артефакти, як берестяні листівки, сьогодні вважаються рідкісними і надзвичайно важливими для історії. Вони не тільки зберігають спогади про часи репресій і тортур, але й є свідченням того, що навіть у найскладніших умовах люди не втрачали надію, творили і боролися за своє майбутнє.

Збереження пам’яті для нащадків

Музейники Тернопільського обласного краєзнавчого музею підкреслюють важливість збереження цих безцінних експонатів як пам’яті про тих, хто пережив сталінські репресії та не зламався під їхнім тиском. Артефакти, створені в умовах ГУЛАГу, служать не лише важливим історичним документом, а й символом незламної волі та національної гідності.

Наталія Чеканова, заступник директора з наукової роботи ТОКМ, наголошує, що збереження таких артефактів є важливою частиною роботи музею для збереження пам’яті про трагедію українського народу та боротьбу за свободу.

Історична цінність для нащадків

Берестяні листівки, вишиті хустинки, малюнки та листи Ярослави Сеньківської та інших політв’язнів не тільки є важливими для музейної колекції, але й служать своєрідними пам’ятниками людської стійкості та творчості в найтемніші часи історії України.