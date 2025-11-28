Ще одну громаду на Тернопільщині оголошено зоною неблагополуччя через африканську чуму свиней

У Гримайлівській громаді зафіксовано новий випадок АЧС: загибель дикої свині підтверджена вірусом.

Повідомлення про загибель дикої свині надійшло на гарячу лінію Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Фахівці терміново виїхали на місце події, де організували комплекс заходів для підтвердження діагнозу. Лабораторне дослідження підтвердило наявність вірусу африканської чуми свиней.

План реагування на спалах АЧС в Гримайлівській громаді:

Зони захисту та спостереження: Оголошення території неблагополучним пунктом та визначення зон для контролю. Моніторинг диких тварин: Посилений контроль за популяцією диких свиней. Інформування населення: Попередження людей про можливі ризики та заходи безпеки. Обмеження на переміщення свиней: Заборона на пересування свиней через зону спалаху. Дезінфекція території: Проведення повторної дезінфекції місця загибелі свині та прилеглих територій.

Заклик до громадян:

Держпродспоживслужба Тернопільщини закликає не торкатися трупів диких тварин і негайно повідомляти про підозрілі випадки загибелі свиней. Всі заходи перебувають під постійним контролем, ситуація перебуває на щоденному моніторингу.

Детальний план дій та моніторинг ситуації вже затверджено на позачерговому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гримайлівській селищній раді.