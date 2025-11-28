До Німеччини з 1 пересадкою: Укрзалізниця запускає нові сполучення

Подорожувати поїздами до Центральної Європи та повертатись до України стане ще легше і комфортніше разом з Укрзалізницею.

Каталізатором змін стали в тому числі опубліковані статистичні дані початку 2025 року, згідно з якими Німеччина випередила Польщу за кількістю прийнятих біженців з України. Станом на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист. Тож у новому графіку руху 2025 — 2026 років, завдяки тісній співпраці з польськими та німецькими партнерами, Укрзалізниця синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% — замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку.

Зручні пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ — Перемишль Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг (відправлення 07:12). У Лейпцигу — великому залізничному хабі Саксонії — доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

Поїзд №63/64 Харків — Перемишль Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль — Прага — Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль — Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

Усі пересадки узгоджені в обох напрямках, тож і дорога додому буде такою ж зручною, як і подорож за кордон.

Пересадки у Холмі №119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками) Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

Укрзалізниця продовжує розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх з рейсами європейських залізниць.