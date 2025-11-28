Як правильно подати заяву на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло у Тернополі

Після ракетного обстрілу 19 листопада 2025 року, який призвів до руйнування та пошкодження кількох житлових будинків у Тернополі, мешканці цих будівель мають право подати заяви на компенсацію від держави. Щоб уникнути затримок та проблем з отриманням компенсації, важливо правильно подати заяву, вказавши коректну категорію майна.

🔷 Вул. Василя Стуса, 8 – зруйнований будинок

Заявки на компенсацію за цю адресу подаються за категорією “знищене майно”. Важливо чітко вказати, що будинок зруйнований і не підлягає відновленню.

🔷 Вул. 15 Квітня, 31 – пошкоджений будинок

Для цієї адреси заяви подаються за категорією “пошкоджене майно”. Важливо зазначити, що будинок не зруйнований, але має пошкодження, що потребують ремонту.

‼ Важливо:

Неправильно подана заява може призвести до уповільнення її розгляду або навіть відмови у виплаті компенсації. У разі помилок у поданих документах може знадобитися повторне подання заяви.

📞 За консультаціями звертайтесь:

Гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.