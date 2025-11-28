На Тернопільщині викрили нелегальну АЗС

Податкова служба Тернопільщини продовжує активну боротьбу з тіньовим ринком підакцизних товарів, зокрема з нелегальним обігом пального. Нещодавно фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області викрили підпільну АЗС, яка реалізовувала дизпаливо без відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю. Власник АЗС мав лише дозвіл на зберігання пального для власних потреб.

Нелегальна торгівля: штраф 360 тисяч гривень

За результатами перевірки, підприємцю загрожує штраф у розмірі 360 тисяч гривень згідно з чинним законодавством за продаж пального без ліцензії. Податкова служба наголошує, що боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів залишатиметься одним із ключових напрямків роботи відомства.

Контроль та безпека для громадян

ДПС Тернопільщини наголошує, що контроль за обігом пального, алкоголю та тютюну не лише підтримує легальний бізнес, але й є важливим для забезпечення безпеки та здоров’я громадян. Системна боротьба з нелегальним ринком триватиме й надалі.