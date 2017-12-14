«Щасливі ті, хто любить свою професію», — завідуюча неврологічним відділенням Любов Сагайдак

Всі знають, що в лікарню ліпше не потрапляти, але далеко не завжди можна вберегтися від недуги. Втім в Тернополі є лікарні, де для паніки немає місця – тут є всі умови для швидкого одужання.

Філософія лікарні

Нещодавно побувала в другому неврологічному відділенні Тернопільської обласної клінічної комунальної психо-неврологічної лікарні – на щастя, з робочим візитом. Цей заклад надає спеціалізовану медичну допомогу жителям Тернополя з патологією центральної та периферичної нервової системи.

Ця лікарня – якраз той випадок, коли “чоботар у чоботах” – з пацієнтами працюють врівноважені люди-професіонали. Ось приклад: поки шукала завідуючу відділенням, довелося поспілкуватися з людьми у білих халатах. Першою попросила допомоги в медсестри, яка стояла перед кабінетом до якогось лікаря й вивчала папери. На запитання, як пройти у неврологічне відділення, вона відволіклася від своїх справ і сама провела мене – без гримаси злості, спокійно, ввічливо, – як і належить медичному персоналу ХХІ століття. Шкода, не всі, навіть в Тернополі, лікарні морально живуть в теперішньому столітті. Що казати, мене тут заскочили, – бо де оці “я не маю часу”, ” це не моя робота”…? Прийшов в лікарню і почуваєшся спокійнішим, ніж був до того, – нонсенс! Після третього співрозмовника в цьому відділенні я зрозуміла, що це не виняток, а така філософія лікарні, впроваджена керівником – головним лікарем Володимиром Васильовичем Шкроботом.

Комфорт у палатах

Завідуюча другим неврологічним відділенням Тернопільської обласної клінічної комунальної психо-неврологічної лікарні – лікар вищої кваліфікаційної категорії Любов Сагайдак. Її я зустріла в світлому, по-сучасному обладнаному робочому кабінеті під час консультації з колегою. Любов Олегівна люб’язно погодилася провести для кореспондента “Погляду” екскурсію своїм відділенням.

Розпочали ми із палат. Більш, як по четверо пацієнтів тут не розміщають. У кожній палаті – нові ліжка, шафи, невеликий холодильник, телевізор. Є й вільний у доступі WiFi. Не соромно прийняти пацієнта, навіть якщо він приїхав до нас як турист із Європи.

Про умови перебування тут ми запитали в пацієнток:

Тернополянка Галина Миколаївна Галузинська: “Маю дуже добре враження про неврологічне відділення. Завідуюча дуже гарно відноситься, так само всі лікарі, медсестри, санітари. В лікарню краще не потрапляти, але якщо захворів, то тут попадеш у дуже добрі руки”.

Тернополянка Антоніна Нищота потрапила в лікарню через неврит: “Мені тут комфортно, умови – наче в дорогій платній палаті. Зручне ліжко, є холодильник, телевізор, все працює. Вдячна за добре ставлення працівників цієї лікарні”.

– Лише впродовж цього року завдяки ініціативності головного лікаря Володимира Васильовича Шкробота у нашому відділенні утворено 6 чотиримісних палат, – розповіла Любов Олегівна. – Є чотири палати покращеного планування, де перебувають тільки по двоє пацієнтів.

Діагностика, тактика лікування, умови і ставлення до пацієнта в комплексі дають змогу одужувати і виписуватись швидше.

Відповідальна професія – лікар

Любов Олегівна очолює це відділення з 2016 року. Обрати професію лікаря свого часу її надихнули рідні:

– Мої дідусь і бабуся також були лікарями, саме вони надихнули мене стати лікарем, – розповіла “Погляду” Любов Сагайдак. – З дитинства спостерігала за їхнім бажанням допомагати людям. Уже під час навчання в університеті я уважно слідкувала, яка дисципліна мені вдається найкраще. Врешті-решт найбільше припала до душі спеціальність “Неврологія”, що й вплинуло на вибір професії. Після університету я проходила півторарічний курс інтернатури на базі цієї лікарні, а після інтернатури залишилася тут працювати.

Робочий день Любов Олегівна починає з обходу пацієнтів, які потрапили сюди за минулу добу, а також тих хворих, які потребують підвищеної уваги. Опісля – спілкування з лікарем, який здає зміну.

– Впродовж останнього часу є тенденція до збільшення кількості пацієнтів з неврологічною патологією, а особливо помолодшання захворювань – все частіше звертаються пацієнти молодого віку з захворюваннями периферичної і центральної нервової системи, – розповідає лікарка. – Дуже часто люди скаржаться на болі в хребті, які є неврологічними проявами остеохондрозу.

У Тернопільській обласній клінічній психо-неврологічній лікарні впроваджують новітні методи обстеження пацієнтів з використанням різноманітних шкал, опитувальників і тестів. Відносно давно тут запрацював потужний апарат для магнітно-резонансної томографії. Журналісту “Погляду” дозволили на нього подивитися, втім фотографувати довелося з коридору – у приміщенні з цим обладнанням швидко розмагнічується будь-яка техніка.

Використовують також комп’ютерну томографію, ультра-звукову діагностику, новітні методи лабораторного обстеження.

Обстеження вартують 0 грн.

До слова, більшість обстежень лікарні (наприклад, лабораторні та інструментальні) для пацієнтів безкоштовні. Платна лише магнітно-резонансна томографія (МРТ). Відділення забезпечено необхідним обсягом медикаментів з аптечного складу, що значно покращує надання медичної допомоги усім групам хворих, а особливо соціально незахищених та тим, які мають державні пільги.

Щасливі ті люди, хто любить свою професію і йде на роботу з бажанням. До них належать і висококваліфіковані лікарі другого неврологічного відділення – Скиба Віталій Борисович, Дубчак Марія Богданівна, Сокіл Оксана Ігорівна, Бортвінова Ірина Борисівна.

– Це високого рівня фахівці, які сумлінно, добросовісно, старанно виконують свою роботу, – розповідає завідуюча Любов Сагайдак. – Вони чуйно відносяться до пацієнтів. Я дуже задоволена роботою свого колективу.

Лікарня продуктивно співпрацює з кафедрою неврології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Складні та незрозумілі в діагностичному та лікувальному плані пацієнти регулярно оглядає зав. кафедрою, професор Світлана Іванівна Шкробот.

У відділі виконується державна програма превентивного лікування хворих на розсіяний склероз. Також, тут проводять обстеження юнаків призивного віку та військово-зобов’язаних. Лікарі відділення консультують хворих психіатричних відділень лікарні, надають консультативну неврологічну допомогу жителям міста та області згідно з графіком чергувань центру екстреної медичної допомоги.

Покидаю неврологічне відділення з бажанням туди не потрапляти, але з позитивними думками про тих людей у білих халатах, які готові прийти на допомогу кожному, хто до них звернеться.

Ірина Юрко.