У Тернопільській області збільшується кількість наявних вакансій

Так, у січні-листопаді 2017 року роботодавці пропонували 37173 вільних робочих місць або на 10,8% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3,4% – із заробітною платою вищою від середньої по області, 55,5% – з мінімальною зарплатою. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 7339 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. На 1 грудня 2017-го актуальними були 2088 вакансій, т.ч. для робітників – 1254, для службовців – 645, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 189. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Найбільшим попитом в області серед спеціалістів користувались менеджери, бухгалтери, медсестри, інженери; серед робітників – продавці, водії, будівельники, монтери, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, електрогазозварники, швачки, трактористи та ін.

Упродовж січня-листопада 2017 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 44019 осіб, з них 27,3 тис. мали статус безробітного. За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 24814 осіб. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримала роботу 377 осіб зі статусом безробітного. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 28 безробітним відкрити власний бізнес. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 3048 осіб, після завершення яких більше 740 – працевлаштовано на постійні місця праці.

Цьогоріч 4072 безробітних проходили професійне навчання або підвищував свою кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Завершили профпідготовку 3863 осіб, з них 3763 вже працюють. За виданими у центрах зайнятості області ваучерами цьогоріч навчалася 51 особа.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 4 безробітних, найбільше у Гусятинському – 28, найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 1.

Кількість безробітних на 1 грудня 2017 року, у порівнянні з відповідною датою 2016-го, скоротилась на 10,3% та становила 7915 осіб. Серед них: 55,1% – жінки, 38,1% – молодь віком до 35 років, 44,5% – службовці, 51,6% – з вищою освітою.

Допомогу по безробіттю отримували 6491 особа. Середній розмір цієї допомоги у листопаді 2017 року становив 1804 грн.

Поділіться:









